Uzbequistão x Colômbia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Uzbequistão e Colômbia, apontando cenário com clara vantagem para os colombianos no jogo desta quarta-feira, 17 de junho, pelo Grupo K.

Em termos gerais, a Colômbia aparece com 64,9% de chance de vitória contra 13,2% do Uzbequistão, enquanto o empate tem 21,9% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória colombiana por 0 a 1, com 15,5% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 0 a 2 com 13,6%, vitória por 1 a 1 com 9,7%, empate por 0 a 0 com 8,9% e vitória colombiana por 1 a 2 com 8,7%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.