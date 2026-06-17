Esporte

Fase de grupos copa 2026

Uzbequistão x Colômbia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta segunda-feira, 15 de junho, pelo Grupo K

Uzbequistão x Colômbia: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

Uzbequistão x Colômbia: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 06h02.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Uzbequistão e Colômbia, apontando cenário com clara vantagem para os colombianos no jogo desta quarta-feira, 17 de junho, pelo Grupo K.

Em termos gerais, a Colômbia aparece com 64,9% de chance de vitória contra 13,2% do Uzbequistão, enquanto o empate tem 21,9% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória colombiana por 0 a 1, com 15,5% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 0 a 2 com 13,6%, vitória por 1 a 1 com 9,7%, empate por 0 a 0 com 8,9% e vitória colombiana por 1 a 2 com 8,7%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo
Próximo

Mais de Esporte

Que horas joga Cristiano Ronaldo hoje? Portugal estreia na Copa do Mundo

Áustria x Jordânia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Como Jude Bellingham pode ser o craque da Inglaterra na Copa de 2026

Portugal x República Democrática do Congo: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Mais na Exame

Esporte

Que horas joga Cristiano Ronaldo hoje? Portugal estreia na Copa do Mundo

Negócios

Starian acelera integração do Runrun.it após alta de 30% e mira R$ 780 milhões em 2026

Mundo

Irã x EUA: guerra custou US$ 59,3 bi em combustíveis ao consumidor americano

EXAME Agro

El Niño chega ao pãozinho: fenômeno pode derrubar produção de trigo em 20%