Uzbequistão x Colômbia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Uzbequistão x Colômbia: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)
Repórter
Publicado em 17 de junho de 2026 às 06h02.
O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Uzbequistão e Colômbia, apontando cenário com clara vantagem para os colombianos no jogo desta quarta-feira, 17 de junho, pelo Grupo K.
Em termos gerais, a Colômbia aparece com 64,9% de chance de vitória contra 13,2% do Uzbequistão, enquanto o empate tem 21,9% de probabilidade.
O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória colombiana por 0 a 1, com 15,5% de probabilidade.
Em seguida aparecem vitória por 0 a 2 com 13,6%, vitória por 1 a 1 com 9,7%, empate por 0 a 0 com 8,9% e vitória colombiana por 1 a 2 com 8,7%.
O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.