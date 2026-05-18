Relembre a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022

A divulgação da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 acontece nesta segunda-feira, 18, e recoloca em pauta os 26 nomes escolhidos por Tite para o Mundial do Qatar, em 2022.

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, anuncia os convocados às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A lista de Tite para o Catar

O técnico convocou os seguintes jogadores:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Defensores: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid) e Bremer (Juventus)

Laterais: Danilo (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Sevilla)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Éverton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Neymar (PSG), Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo) e Rodrygo (Real Madrid)

Fase de grupos

O Brasil foi sorteado no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. Na estreia, venceu a Sérvia por 2 a 0, com dois gols de Richarlison — o segundo, um voleio acrobático que se tornou um dos mais comentados da competição. Depois, bateu a Suíça por 1 a 0, com gol de Casemiro, e se classificou às oitavas antes da última rodada.

Já classificado, Tite poupou titulares contra Camarões e o Brasil perdeu por 1 a 0. Foi a primeira derrota da seleção para uma equipe africana em toda a história das Copas do Mundo.

Oitavas de final

Nas oitavas, a seleção enfrentou a Coreia do Sul e venceu por 4 a 1. Os gols foram de Richarlison, Neymar, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, todos no primeiro tempo. O placar gerou otimismo, mas também expôs fragilidades na transição defensiva que voltariam a aparecer na fase seguinte.

Quartas de final e eliminação

Nas quartas, o Brasil enfrentou a Croácia. A partida foi equilibrada no tempo regulamentar. Na prorrogação, Neymar abriu o placar. Aos 117 minutos, Bruno Petkovic empatou em contra-ataque, levando a decisão aos pênaltis.

Alisson não defendeu nenhuma cobrança. Rodrygo e Marquinhos erraram.

O Brasil foi eliminado por 4 a 2 nas penalidades, ficando em nono lugar no ranking de eficiência de finalizações da Copa — e encerrando mais uma edição do Mundial sem o título, 20 anos após o último, conquistado em 2002 no Japão e na Coreia do Sul.

Quando será a convocação da Seleção Brasileira?

Carlo Ancelotti anunciará os convocados na segunda-feira, 18 de maio, às 17h (de Brasília).

Onde assistir à convocação do Brasil?

O anúncio da lista final terá transmissão ao vivo em TV aberta, canais esportivos e plataformas digitais.

TV Globo, SporTV, ESPN, CBF TV, ge.tv e CazéTV vão transmitir o evento.

Quem já está fora da Copa?

A pré-lista teve algumas surpresas e indicativos importantes sobre os planos da comissão técnica.

Jogadores que ainda se recuperam de lesão, como Alisson, Lucas Paquetá e Raphinha, apareceram entre os 55 nomes enviados à Fifa.

Por outro lado, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão ficaram fora da relação inicial por problemas físicos.

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.

O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após a partida, os atletas terão folga e voltam a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.

Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.