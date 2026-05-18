Relembre a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022

Seleção brasileira: equipe comandada por Tite foi eliminada pela Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar (Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação)
Repórter
Publicado em 18 de maio de 2026 às 05h58.
A divulgação da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 acontece nesta segunda-feira, 18, e recoloca em pauta os 26 nomes escolhidos por Tite para o Mundial do Qatar, em 2022.
Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, anuncia os convocados às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
O técnico convocou os seguintes jogadores:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)
Defensores: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid) e Bremer (Juventus)
Laterais: Danilo (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Sevilla)
Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Éverton Ribeiro (Flamengo)
Atacantes: Neymar (PSG), Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo) e Rodrygo (Real Madrid)
O Brasil foi sorteado no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. Na estreia, venceu a Sérvia por 2 a 0, com dois gols de Richarlison — o segundo, um voleio acrobático que se tornou um dos mais comentados da competição. Depois, bateu a Suíça por 1 a 0, com gol de Casemiro, e se classificou às oitavas antes da última rodada.
Já classificado, Tite poupou titulares contra Camarões e o Brasil perdeu por 1 a 0. Foi a primeira derrota da seleção para uma equipe africana em toda a história das Copas do Mundo.
Nas oitavas, a seleção enfrentou a Coreia do Sul e venceu por 4 a 1. Os gols foram de Richarlison, Neymar, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, todos no primeiro tempo. O placar gerou otimismo, mas também expôs fragilidades na transição defensiva que voltariam a aparecer na fase seguinte.
Nas quartas, o Brasil enfrentou a Croácia. A partida foi equilibrada no tempo regulamentar. Na prorrogação, Neymar abriu o placar. Aos 117 minutos, Bruno Petkovic empatou em contra-ataque, levando a decisão aos pênaltis.
Alisson não defendeu nenhuma cobrança. Rodrygo e Marquinhos erraram.
O Brasil foi eliminado por 4 a 2 nas penalidades, ficando em nono lugar no ranking de eficiência de finalizações da Copa — e encerrando mais uma edição do Mundial sem o título, 20 anos após o último, conquistado em 2002 no Japão e na Coreia do Sul.
Carlo Ancelotti anunciará os convocados na segunda-feira, 18 de maio, às 17h (de Brasília).
O anúncio da lista final terá transmissão ao vivo em TV aberta, canais esportivos e plataformas digitais.
TV Globo, SporTV, ESPN, CBF TV, ge.tv e CazéTV vão transmitir o evento.
A pré-lista teve algumas surpresas e indicativos importantes sobre os planos da comissão técnica.
Jogadores que ainda se recuperam de lesão, como Alisson, Lucas Paquetá e Raphinha, apareceram entre os 55 nomes enviados à Fifa.
Por outro lado, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão ficaram fora da relação inicial por problemas físicos.
Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.
O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Após a partida, os atletas terão folga e voltam a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.
A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.
Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.
Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.