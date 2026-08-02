SP Climate Week começa com meta de transformar compromissos em ação rumo à COP31

Sob o tema "Da agenda global à ação nos territórios", SP Climate Week reúne mais de 230 atividades voltadas a acelerar a transição para uma economia de baixo carbono (Pexels)
Repórter de ESG
Publicado em 2 de agosto de 2026 às 16h00.
São Paulo será palco das principais discussões climáticas da América Latina nesta semana. Entre os dias 3 e 7 de agosto, a cidade recebe a terceira edição da SP Climate Week, com mais de 230 atividades e eventos organizadas em seis eixos temáticos: energia, indústria e transporte; florestas, oceanos e biodiversidade; agricultura e sistemas alimentares; cidades resilientes; desenvolvimento humano e social; e financiamento e tecnologia.
O tema da edição deste ano é "Da agenda global à ação nos territórios" e resume a proposta central do evento: discutir como transformar os compromissos assumidos na COP30 em projetos, investimentos e políticas concretas rumo à COP31, na Turquia. A EXAME está como parceira de mídia e estará acompanhando os debates.
Entre os temas que vão mobilizar empresas, investidores e governos ao longo dos próximos dias estão o financiamento da transição climática, o mercado de carbono, a descarbonização da indústria, a adaptação das cidades a eventos extremos e a preparação da agenda brasileira para a próxima grande conferência do clima da ONU em novembro.
Uma das novidades desta edição é a Climate House, no Hub Green Sampa, criado para acompanhar a evolução da implementação da agenda climática depois da COP30.
O espaço vai reunir autoridades, empresas e organizações internacionais em painéis voltados aos Planos de Aceleração de Soluções (PAS) e os mapas do caminho, apontados como um dos principais legados de Belém.
Michel Porcino, diretor-executivo da São Paulo Climate Week, destacou que a Semana do Clima já vem sendo apontada como a principal ponte dos compromissos firmados entre as COPs. "Com a Climate House, queremos consolidar uma plataforma permanente de articulação capaz de conectar todos os atores", disse.
Antes mesmo do início da programação oficial, a São Paulo Climate Week marca um feito inédito entre as Semanas do Clima ao redor do mundo: pela primeira vez, a abertura foi dentro de um território indígena.
No sábado, 1, a cerimônia aconteceu na Tekoa Yvy Porã, comunidade do povo Guarani Mbya dentro da Terra Indígena Jaraguá, na zona noroeste da capital paulista.
A programação incluiu um Reconhecimento da Terra, prática já consolidada em países como Canadá, Austrália e Estados Unidos, mas conduzida no Jaraguá pelas próprias lideranças Guarani Mbya.
Quem recebeu os participantes é Thiago Karai Djekupé, o Thiago Guarani, liderança da Terra Indígena Jaraguá envolvida na recuperação de áreas degradadas e no cuidado com abelhas nativas na região. "Nós queremos não só morar, mas preservar", resume a liderança.
O protagonismo indígena segue no dia 5 de agosto, com o Hub Jaraguá, o primeiro hub de uma Semana do Clima realizado dentro de um território indígena.
O encontro deve reunir lideranças indígenas, pesquisadores e representantes do poder público para debater justiça climática, proteção territorial e financiamento direto, com presenças como as da ministra Sônia Guajajara e Chirley Pankará.
"Os territórios não são apenas áreas a serem preservadas: são espaços vivos de conhecimento, resistência e produção de soluções para a crise climática. Não existe futuro sustentável sem nós", disse a ministra, à EXAME.
No dia seguinte, 6 de agosto, a agenda chega à Ocupação 9 de Julho, no centro de São Paulo, com o "Hub Ocupação", também pioneiro e ligado ao trabalho de resgate do Rio Saracura, curso d'água soterrado pela urbanização da cidade.
Os dois hubs e a abertura têm produção da BND Digital, primeira agência de marketing digital e social fundada por duas mulheres indígenas no mundo. A semana também marca o início do Agosto Indígena, mês de mobilização e valorização cultural dos povos originários.
"Durante décadas, fomos excluídos dos espaços de decisão e nossos alertas não foram ouvidos. Escutar os povos indígenas é reconhecer a experiência de quem cuida da terra há milhares de anos e sabe que proteger os territórios é proteger a vida", complementou Guajajara.
Para conferir os eventos e se inscrever, acesse o link oficial da programação.