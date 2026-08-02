FARM Rio e Rip Curl unem surf e Amazônia em nova coleção

A FARM Rio, a FARM Etc e a Rip Curl lançam nesta segunda-feira, 3, a coleção Rio Surf City, novo capítulo da parceria entre as marcas. Inspirada na pororoca maranhense, a linha transforma um dos principais fenômenos naturais do Brasil em referência para peças que unem moda e alta performance.

Guiada pelos conceitos Live The Search, da Rip Curl, e "Bora Viver", da FARM Etc, a collab convida a explorar cenários além do oceano. Em vez das praias, os rios amazônicos; no lugar do litoral, a floresta. A proposta é mostrar que a aventura também pode surgir em territórios inesperados, valorizando a conexão com a natureza por meio do surf, da curiosidade e da exploração.

A campanha foi produzida em Anajatuba, no Maranhão, e retrata o encontro entre as marés e a paisagem amazônica. As imagens de moda são assinadas pelo fotógrafo Gleeson Paulino, enquanto os registros das ondas ficaram a cargo de Júlio Bazanella e as cenas aéreas foram captadas por Caio Fiorentino.

O elenco reúne as surfistas profissionais Sophia Medina e Duda Cesar, nomes da nova geração do surf brasileiro, ao lado de modelos com ligação ao Norte do país, reforçando a conexão da coleção com a cultura e os cenários da região.

Ao transportar o imaginário do surf para os rios da Amazônia, a campanha cria uma nova identidade visual para o esporte. Os wetsuits estampados em florais e cores vibrantes contrastam com os tons intensos da floresta e das águas barrentas, enquanto a direção de arte incorpora referências ao bioma amazônico e aos saberes locais.

A cenografia também valoriza o artesanato regional. Entre os destaques estão adornos produzidos com materiais naturais e uma prancha de surf confeccionada em palha de coqueiro pelo Mestre Barrabás, que utilizou a técnica tradicional "urupi", normalmente empregada na fabricação de cofos e abanos com palha de babaçu.

Collab FARM Rio e Rip Curl reúne 25 peças

O novo collab reúne 25 peças, incluindo wetsuits de alta performance confeccionados com tecidos elásticos, resistentes e de secagem rápida, além de biquínis, maiôs, camisetas, bolsas e bonés.

A coleção combina a tecnologia da Rip Curl com a identidade tropical da FARM Rio e resgata estampas clássicas da marca brasileira, como Floral Caramelo e Tropical Groove, reinterpretadas especialmente para a parceria.

A colaboração reforça a proposta de unir o know-how técnico da marca australiana ao olhar criativo da FARM sobre as paisagens, histórias e riquezas naturais do Brasil.

As peças estarão disponíveis a partir de 3 de agosto nos e-commerces das duas marcas, em todas as lojas FARM Etc e em unidades selecionadas da FARM Rio e da Rip Curl no Brasil e no exterior.