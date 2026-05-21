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5 livros que ensinam o segredo para transformar dados em decisões

Mais do que apresentar gráficos e relatórios, comunicar dados exige clareza narrativa para conectar análises, pessoas e decisões no ambiente de negócios

5 livros que ensinam o segredo para transformar dados em decisões (Getty Images)

5 livros que ensinam o segredo para transformar dados em decisões (Getty Images)

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15h22.

Muitas vezes, apresentações repletas de gráficos minuciosos resultam em cansaço visual e dispersão. A chave para reverter esse quadro está na capacidade de traduzir esses números em uma história clara, fluida e persuasiva.

Dominar a arte do storytelling aplicado aos negócios tornou-se uma competência essencial para profissionais que buscam se destacar. Quando os dados ganham um fio condutor, as reuniões tornam-se mais produtivas e os resultados aparecem com maior clareza.

Um dos maiores obstáculos no momento de exibir um relatório é o excesso de estímulos visuais. Gráficos coloridos e textos redundantes geram um alto esforço mental do público para compreender uma informação.

Para que a comunicação seja eficiente, o foco deve estar na simplicidade. Direcionar o olhar do espectador para o ponto central da análise garante que a mensagem principal não se perca em meio aos detalhes secundários. 

Aprofunde sua capacidade de construir narrativas que conectam dados, pessoas e decisões 

Como qualquer outra soft skill, a arte de contar histórias com dados pode ser aprendida. Abaixo, confira cinco livros que ajudam nesse quesito: 

1. Storytelling com dados: um guia de visualização de dados para profissionais de negócios

Autora: Cole Nussbaumer Knaflic

Este trabalho funciona como base para melhorar a performance visual. A autora ensina a eliminar a bagunça dos gráficos e a focar no que realmente importa, demonstrando de forma prática como direcionar a atenção do público para os pontos-chave dos dados.

2. Storytelling: histórias que deixam marcas

Autor: Adilson Xavier

Para construir narrativas fortes, é necessário entender a estrutura de uma boa história. O livro apresenta conceito amplo de storytelling, que ajuda a criar conexões e reter a atenção dos espectadores, aspectos importantes tanto para a abertura quanto para o encerramento de reuniões.

3. Ted Talks: O guia oficial do Ted para falar em público

Autor: Chris Anderson

Este livro é como um manual para transformar ideias em apresentações impactantes. O autor compartilha os bastidores do TED e ensina como construir uma linha de raciocínio clara, conectar-se genuinamente com a plateia e superar o medo de falar em público. 

4. Data Story: explique dados e inspire a ação por meio de histórias

Autora: Nancy Duarte

Na obra, Nancy Duarte explica como conectar a análise técnica de dados e a comunicação persuasiva. Utilizando técnicas de narrativa, ela demonstra de forma prática como transformar números abstratos em um caminho claro para engajar os tomadores de decisão e inspirar a ação. 

5. Rápido e devagar: Duas formas de pensar

Autor: Daniel Kahneman

Embora focado na psicologia cognitiva, o livro desvenda o processo de tomada de decisão do cérebro humano, permitindo elaborar discursos para que as informações conversem de forma equilibrada com a lógica e com a intuição dos ouvintes.

Para transformar dados em impacto

Para aprofundar essa habilidade, o Na Prática oferece o curso online gratuito Storytelling de Impacto, voltado ao desenvolvimento de discursos mais estratégicos, claros e mobilizadores. A formação propõe técnicas de storytelling baseadas na ferramenta de Narrativa Pública, de Marshall Ganz, professor da Universidade de Harvard.

Ao longo de 3 horas de conteúdo online, o curso ensina como estruturar narrativas capazes de engajar diferentes públicos, fortalecer a presença profissional e transformar mensagens em movimento. A proposta dialoga diretamente com o desafio de quem precisa apresentar ideias, defender projetos ou conduzir reuniões com maior poder de influência.

Inscreva-se gratuitamente no Storytelling de Impacto e aprenda a comunicar ideias com mais força e propósito

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