Regulação da IA vai mudar o trabalho: o que profissionais precisarão saber para usar a tecnologia

A expansão da inteligência artificial no ambiente profissional começa a ser acompanhada por regras que não tratam apenas de empresas e desenvolvedores. Na União Europeia, o AI Act já estabelece uma obrigação de alfabetização em IA para organizações que fornecem ou utilizam esses sistemas.

Isso não significa que cada trabalhador passe a ter uma obrigação legal individual. A regra europeia determina que empresas adotem medidas para desenvolver o conhecimento das pessoas que operam ou utilizam sistemas de IA em seu nome, considerando experiência, formação e contexto de uso.

Para quem trabalha com tecnologia ou usa IA no dia a dia, a mudança aponta para uma exigência prática: saber utilizar uma ferramenta pode não ser suficiente. Será necessário entender quando seu resultado pode ser usado, quais riscos existem e quando uma decisão precisa de revisão humana.

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O que significa alfabetização em inteligência artificial

A chamada alfabetização em IA não significa necessariamente aprender programação ou desenvolver modelos. O conceito envolve compreender o funcionamento básico das ferramentas, suas capacidades e limitações e os riscos associados ao uso.

Na prática, um profissional que utiliza uma ferramenta generativa para produzir um relatório, por exemplo, precisa saber que uma resposta aparentemente correta pode conter informações inventadas, dados desatualizados ou interpretações equivocadas.

O AI Act europeu determina que provedores e empresas que implantam sistemas de IA adotem medidas para desenvolver esse conhecimento entre funcionários e outras pessoas que atuem com esses sistemas. A Comissão Europeia também esclarece que a norma não estabelece um nível único de conhecimento que todo indivíduo precise atingir.

O que pode mudar para o profissional

Uma das principais mudanças é a necessidade de compreender o contexto de uso da IA. Uma ferramenta pode ser adequada para resumir documentos, mas exigir controles adicionais quando utilizada para apoiar decisões que afetam pessoas.

Isso também envolve reconhecer situações em que a revisão humana é necessária. O NIST, instituto de padrões dos Estados Unidos, inclui em seu framework de gestão de riscos de IA a definição de processos para supervisão humana e para avaliar a capacidade dos profissionais de operar sistemas de forma adequada.

Outro ponto é a proteção de informações. Um funcionário que utiliza uma ferramenta externa precisa compreender quais dados podem ser inseridos, quais informações são confidenciais e quais políticas existem dentro da organização.

Conhecer os limites da ferramenta também passa a fazer parte do uso profissional. Isso inclui identificar respostas incorretas, vieses, problemas de privacidade e resultados que não podem ser utilizados sem verificação.

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Regulação pode aumentar a importância da capacitação

O movimento não está restrito à União Europeia. Nos Estados Unidos, o NIST mantém um framework voltado à gestão de riscos de inteligência artificial e publicou, em 2024, uma versão específica para IA generativa. O documento recomenda práticas para identificar, avaliar e administrar riscos ao longo do uso dessas tecnologias.

No Brasil, o marco regulatório ainda está em discussão. O PL 2.338/2023, aprovado pelo Senado em 2024, está em tramitação na Câmara dos Deputados, onde foi criada uma comissão especial para analisar a proposta.

Enquanto as regras brasileiras continuam em discussão, empresas já podem estabelecer políticas internas para o uso de IA. Isso pode incluir treinamentos, definição de ferramentas autorizadas, regras para dados confidenciais e procedimentos de revisão.

Para o profissional, o resultado é uma mudança no conjunto de conhecimentos necessários para trabalhar com a tecnologia. Usar IA passa a envolver também responsabilidade, verificação e compreensão de riscos.

O conhecimento sobre IA pode entrar no perfil profissional

A tendência regulatória ajuda a explicar por que conhecimentos básicos sobre inteligência artificial podem ganhar espaço em diferentes funções, mesmo fora da área de tecnologia.

Um profissional de marketing pode precisar avaliar conteúdos produzidos por IA. Um analista financeiro pode utilizar modelos para organizar informações. Um profissional de recursos humanos pode trabalhar com sistemas de triagem. Em todos esses casos, conhecer as limitações da tecnologia ajuda a identificar situações que exigem análise humana.

A regulação não transforma todos esses profissionais em especialistas técnicos. Ela reforça, porém, a necessidade de uso consciente da inteligência artificial, especialmente quando seus resultados interferem em decisões, informações pessoais ou atividades de maior risco.

A capacitação, portanto, tende a deixar de ser apenas uma forma de aumentar produtividade e passa a integrar também as práticas de governança e segurança no uso da tecnologia. Para quem trabalha com IA, entender como utilizar a ferramenta é apenas uma parte do conhecimento necessário.

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