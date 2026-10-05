Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

PL terá 28 senadores e bancada será três vezes maior que a do PT em 2027; veja composição

Casa terá 13 bancadas a partir de fevereiro; eleição renovou 54 das 81 cadeiras e reduziu de 20 para 13 o número de partidos que elegeram senadores

Plenário do Senado: PL deve iniciar a legislatura de 2027 com 28 das 81 cadeiras, segundo projeção da Agência Senado (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Plenário do Senado: PL deve iniciar a legislatura de 2027 com 28 das 81 cadeiras, segundo projeção da Agência Senado (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13h51.

Última atualização em 5 de outubro de 2026 às 13h53.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

O Senado deve iniciar 2027 com 13 partidos representados e o PL como a maior bancada, com 28 dos 81 senadores. O partido elegeu 19 nomes nas eleições de 2026, enquanto PT e MDB devem formar as bancadas seguintes, com nove e oito integrantes, respectivamente. A composição ainda pode mudar até a posse, em fevereiro, por causa do segundo turno para governos estaduais, suplências, decisões judiciais e eventuais trocas partidárias.

O Senado terá 13 partidos representados a partir de fevereiro de 2027, uma bancada a mais do que no início da legislatura atual, em 2023. A projeção é da Agência Senado, com base no resultado das eleições deste domingo, 4, que renovaram 54 das 81 cadeiras.

A maior bancada será a do PL, com 28 senadores, seguida por PT, com nove, e MDB, com oito. União e PP terão seis cada, e Republicanos e PSD, cinco.

Com 19 eleitos, o PL deve ter a maior bancada em início de legislatura desde a Constituição de 1988. O recorde anterior era do MDB, então PMDB, que abriu 1999 com 27 senadores.

Como ficam as bancadas em 2027

  • PL: 28
  • PT: 9
  • MDB: 8
  • União: 6
  • PP: 6
  • Republicanos: 5
  • PSD: 5
  • PSB: 4
  • Novo: 3
  • PSDB: 2
  • Podemos: 2
  • Rede: 1
  • PDT: 1
  • Sem partido: 1

O PSD foi a sigla que mais encolheu. Tinha 15 senadores no início da legislatura atual, em 2023, e deve começar a próxima com cinco.

Mesmo com a concentração no PL, o Senado terá 13 bancadas em 2027, uma a mais do que em 2023. PP e União formam a federação União Progressista, mas são contados separadamente na Casa.

O senador sem partido é Romário (RJ).

Suplentes mudam a conta em Minas e no Paraná

A projeção já considera duas trocas. Cleitinho (Republicanos-MG) e Sergio Moro (PL-PR), que tinham mandato até 2031, foram eleitos governadores e deixam as vagas para os suplentes.

Em Minas Gerais, assume Alex Diniz (PL). No Paraná, a cadeira passa para Luís Felipe Cunha (União).

O que ainda pode alterar os números

Três senadores com mais quatro anos de mandato disputam o segundo turno para governador no dia 25. Duas eventuais vitórias mexem nas bancadas.

Se Alan Rick (Republicanos-AC) vencer, a vaga vai para Gemil Júnior (PSD). No caso de Omar Aziz (PSD-AM), assume Cheila Moreira (PT). A suplente da professora Dorinha Seabra (União-TO) é do mesmo partido.

Há também uma candidatura sub judice. Deltan Dallagnol (Novo), eleito no Paraná, teve o registro indeferido no sábado, 3, pelo relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Floriano de Azevedo.

A decisão foi suspensa pelo presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, até a análise do plenário. Se a inelegibilidade for confirmada, o estado terá nova eleição para a vaga, segundo a Agência Senado.

Outra variável é o retorno de Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. A cadeira dele é ocupada hoje por Jussara Lima (PSD-PI).

Eleitos e senadores em exercício também podem trocar de partido ou assumir ministérios até a posse.

Eleição teve menos partidos e mais mulheres

Os 19 eleitos do PL são recorde para um partido em uma mesma eleição desde 1988; a marca anterior era de 14, do PMDB em 1994 e 2010 e do extinto PFL em 2002. O partido ficou com 35,2% das 54 vagas em disputa, percentual só menor que os 44,4% do PMDB em 1998, quando 27 cadeiras estavam em jogo.

O partido elegeu os dois senadores em cinco unidades da federação: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina. O máximo anterior era de três, do PFL, em 1994 e 2002.

Dos 32 senadores que tentaram a reeleição, 14 conseguiram. Doze mulheres foram eleitas, e a bancada feminina deve chegar a 18 integrantes, as duas maiores marcas da história da Casa.

Treze partidos elegeram senadores neste ano. Em 2018, última eleição que renovou dois terços do Senado, foram 20.

Quem são os 81 senadores a partir de 2027

A lista reúne os 54 eleitos no domingo, 4, e os 27 senadores com mandato até 2031, já com as trocas de suplentes em Minas Gerais e no Paraná.

SenadorUFMandato
PL · 28 senadores
Marcio BittarAC2027–2035
Michelle BolsonaroDF2027–2035
Bia KicisDF2027–2035
Magno MaltaESaté 2031
Gustavo GayerGO2027–2035
Wilder MoraisGOaté 2031
Domingos SávioMG2027–2035
Alex Diniz*MGaté 2031
Reinaldo AzambujaMS2027–2035
Capitão ContarMS2027–2035
Zé MedeirosMT2027–2035
Wellington FagundesMTaté 2031
Efraim FilhoPBaté 2031
Filipe BarrosPR2027–2035
Carlos PortinhoRJ2027–2035
Carlos JordyRJ2027–2035
Rogerio MarinhoRNaté 2031
Dr. Fernando MáximoRO2027–2035
Bruno ScheidRO2027–2035
Jaime BagattoliROaté 2031
NicolettiRR2027–2035
SandersonRS2027–2035
Carol de ToniSC2027–2035
Carlos BolsonaroSC2027–2035
Jorge SeifSCaté 2031
André do PradoSP2027–2035
Astronauta Marcos PontesSPaté 2031
Eduardo GomesTO2027–2035
PT · 9 senadores
Rui CostaBA2027–2035
Jaques WagnerBA2027–2035
Camilo SantanaCEaté 2031
Marília CamposMG2027–2035
Beto FaroPAaté 2031
Humberto CostaPE2027–2035
Teresa LeitãoPEaté 2031
Samanda de LulaRN2027–2035
Rogério CarvalhoSE2027–2035
MDB · 8 senadores
Renan FilhoALaté 2031
Eduardo BragaAM2027–2035
Helder BarbalhoPA2027–2035
Veneziano Vital do RêgoPB2027–2035
Marcelo CastroPI2027–2035
Teresa SuritaRR2027–2035
Alessandro VieiraSE2027–2035
Alexandre GuimarãesTO2027–2035
União · 6 senadores
Davi AlcolumbreAPaté 2031
Gracinha CaiadoGO2027–2035
Mauro MendesMT2027–2035
ChicãoPA2027–2035
Luís Felipe Cunha*PRaté 2031
Professora Dorinha SeabraTOaté 2031
PP · 6 senadores
Arthur LiraAL2027–2035
André FufucaMA2027–2035
Tereza CristinaMSaté 2031
Dr. HiranRRaté 2031
Laércio OliveiraSEaté 2031
Guilherme DerriteSP2027–2035
Republicanos · 5 senadores
Mara RochaAC2027–2035
Alan RickACaté 2031
Damares AlvesDFaté 2031
Evair de MeloES2027–2035
Hamilton MourãoRSaté 2031
PSD · 5 senadores
Omar AzizAMaté 2031
Lucas BarretoAP2027–2035
Otto AlencarBAaté 2031
Júlio CésarPI2027–2035
Jussara Lima**PIaté 2031
PSB · 4 senadores
Cid GomesCE2027–2035
Renato CasagrandeES2027–2035
Ana Paula LobatoMAaté 2031
João AzevêdoPB2027–2035
Novo · 3 senadores
Lahesio BonfimMA2027–2035
Deltan Dallagnol***PR2027–2035
Marcel Van HattemRS2027–2035
PSDB · 2 senadores
Marina JHCAL2027–2035
Plínio ValérioAM2027–2035
Podemos · 2 senadores
Rayssa FurlanAP2027–2035
Styvenson ValentimRN2027–2035
Rede · 1 senadora
Luizianne LinsCE2027–2035
PDT · 1 senadora
Marília ArraesPE2027–2035
Sem partido · 1 senador
RomárioRJaté 2031

*Suplentes que assumem as vagas de Cleitinho (MG) e Sergio Moro (PR), eleitos governadores.
**Suplente em exercício no lugar de Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social.
***Candidatura sub judice no TSE.

Perguntas frequentes

Qual será a maior bancada do Senado em 2027? ＋

O PL deve formar a maior bancada, com 28 dos 81 senadores. O partido elegeu 19 candidatos nas eleições de 2026, que se somam aos integrantes com mandato em andamento.

Quantos partidos estarão representados no Senado em 2027? ＋

A projeção da Agência Senado aponta 13 partidos representados a partir de fevereiro de 2027, além de um senador sem partido, Romário (RJ).

Como ficarão as maiores bancadas do Senado? ＋

O PL deve ter 28 senadores, seguido pelo PT, com nove, e pelo MDB, com oito. União e PP aparecem com seis integrantes cada, enquanto Republicanos e PSD devem ter cinco cada.

Quantas vagas do Senado foram renovadas nas eleições de 2026? ＋

As eleições de 2026 renovaram 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Cada estado e o Distrito Federal elegeram dois senadores.

A composição das bancadas ainda pode mudar? ＋

Sim. A projeção pode ser alterada por resultados do segundo turno para governador, mudanças provocadas pela posse de suplentes, decisões judiciais, trocas partidárias e eventual retorno de senadores que atualmente ocupam cargos no Executivo.

Por que a situação de Deltan Dallagnol pode alterar a composição do Senado? ＋

Deltan Dallagnol (Novo), eleito pelo Paraná, está com a candidatura sub judice. Segundo a matéria, o registro foi indeferido pelo relator do caso no TSE, mas a decisão foi suspensa pelo presidente da Corte até a análise do plenário. Se a inelegibilidade for confirmada, haverá nova eleição para a vaga, de acordo com a Agência Senado.

Quantas mulheres foram eleitas para o Senado em 2026? ＋

Doze mulheres foram eleitas para as 54 vagas disputadas em 2026. Com isso, a bancada feminina deve chegar a 18 integrantes, segundo os dados apresentados na matéria.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Senado

Mais de Brasil

Deputados federais eleitos em MG em 2026: veja a lista completa

Quem a família Bolsonaro elegeu nas eleições de 2026? Veja os nomes eleitos

Flávio Bolsonaro supera em 5 milhões a votação do pai no 1º turno de 2022

Lula teve 3,3 milhões de votos a menos no 1º turno de 2026 do que em 2022

Mais na Exame

Minhas Finanças

Dólar abaixo dos R$ 5: é o momento de comprar ou ainda está cedo?

Inteligência Artificial

Regulação da IA vai mudar o trabalho: o que profissionais precisarão saber para usar a tecnologia

Pop

Antes de 'Se Eu Fosse Você 3': onde assistir aos dois primeiros filmes no streaming?

Brasil

Deputados federais eleitos em MG em 2026: veja a lista completa