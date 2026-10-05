PL terá 28 senadores e bancada será três vezes maior que a do PT em 2027; veja composição

RESUMO ＋ O Senado deve iniciar 2027 com 13 partidos representados e o PL como a maior bancada, com 28 dos 81 senadores. O partido elegeu 19 nomes nas eleições de 2026, enquanto PT e MDB devem formar as bancadas seguintes, com nove e oito integrantes, respectivamente. A composição ainda pode mudar até a posse, em fevereiro, por causa do segundo turno para governos estaduais, suplências, decisões judiciais e eventuais trocas partidárias.

O Senado terá 13 partidos representados a partir de fevereiro de 2027, uma bancada a mais do que no início da legislatura atual, em 2023. A projeção é da Agência Senado, com base no resultado das eleições deste domingo, 4, que renovaram 54 das 81 cadeiras.

A maior bancada será a do PL, com 28 senadores, seguida por PT, com nove, e MDB, com oito. União e PP terão seis cada, e Republicanos e PSD, cinco.

Com 19 eleitos, o PL deve ter a maior bancada em início de legislatura desde a Constituição de 1988. O recorde anterior era do MDB, então PMDB, que abriu 1999 com 27 senadores.

Como ficam as bancadas em 2027

PL: 28

PT: 9

MDB: 8

União: 6

PP: 6

Republicanos: 5

PSD: 5

PSB: 4

Novo: 3

PSDB: 2

Podemos: 2

Rede: 1

PDT: 1

Sem partido: 1

O PSD foi a sigla que mais encolheu. Tinha 15 senadores no início da legislatura atual, em 2023, e deve começar a próxima com cinco.

Mesmo com a concentração no PL, o Senado terá 13 bancadas em 2027, uma a mais do que em 2023. PP e União formam a federação União Progressista, mas são contados separadamente na Casa.

O senador sem partido é Romário (RJ).

Suplentes mudam a conta em Minas e no Paraná

A projeção já considera duas trocas. Cleitinho (Republicanos-MG) e Sergio Moro (PL-PR), que tinham mandato até 2031, foram eleitos governadores e deixam as vagas para os suplentes.

Em Minas Gerais, assume Alex Diniz (PL). No Paraná, a cadeira passa para Luís Felipe Cunha (União).

O que ainda pode alterar os números

Três senadores com mais quatro anos de mandato disputam o segundo turno para governador no dia 25. Duas eventuais vitórias mexem nas bancadas.

Se Alan Rick (Republicanos-AC) vencer, a vaga vai para Gemil Júnior (PSD). No caso de Omar Aziz (PSD-AM), assume Cheila Moreira (PT). A suplente da professora Dorinha Seabra (União-TO) é do mesmo partido.

Há também uma candidatura sub judice. Deltan Dallagnol (Novo), eleito no Paraná, teve o registro indeferido no sábado, 3, pelo relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Floriano de Azevedo.

A decisão foi suspensa pelo presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, até a análise do plenário. Se a inelegibilidade for confirmada, o estado terá nova eleição para a vaga, segundo a Agência Senado.

Outra variável é o retorno de Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. A cadeira dele é ocupada hoje por Jussara Lima (PSD-PI).

Eleitos e senadores em exercício também podem trocar de partido ou assumir ministérios até a posse.

Eleição teve menos partidos e mais mulheres

Os 19 eleitos do PL são recorde para um partido em uma mesma eleição desde 1988; a marca anterior era de 14, do PMDB em 1994 e 2010 e do extinto PFL em 2002. O partido ficou com 35,2% das 54 vagas em disputa, percentual só menor que os 44,4% do PMDB em 1998, quando 27 cadeiras estavam em jogo.

O partido elegeu os dois senadores em cinco unidades da federação: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina. O máximo anterior era de três, do PFL, em 1994 e 2002.

Dos 32 senadores que tentaram a reeleição, 14 conseguiram. Doze mulheres foram eleitas, e a bancada feminina deve chegar a 18 integrantes, as duas maiores marcas da história da Casa.

Treze partidos elegeram senadores neste ano. Em 2018, última eleição que renovou dois terços do Senado, foram 20.

Quem são os 81 senadores a partir de 2027

A lista reúne os 54 eleitos no domingo, 4, e os 27 senadores com mandato até 2031, já com as trocas de suplentes em Minas Gerais e no Paraná.

Senador UF Mandato PL · 28 senadores Marcio Bittar AC 2027–2035 Michelle Bolsonaro DF 2027–2035 Bia Kicis DF 2027–2035 Magno Malta ES até 2031 Gustavo Gayer GO 2027–2035 Wilder Morais GO até 2031 Domingos Sávio MG 2027–2035 Alex Diniz* MG até 2031 Reinaldo Azambuja MS 2027–2035 Capitão Contar MS 2027–2035 Zé Medeiros MT 2027–2035 Wellington Fagundes MT até 2031 Efraim Filho PB até 2031 Filipe Barros PR 2027–2035 Carlos Portinho RJ 2027–2035 Carlos Jordy RJ 2027–2035 Rogerio Marinho RN até 2031 Dr. Fernando Máximo RO 2027–2035 Bruno Scheid RO 2027–2035 Jaime Bagattoli RO até 2031 Nicoletti RR 2027–2035 Sanderson RS 2027–2035 Carol de Toni SC 2027–2035 Carlos Bolsonaro SC 2027–2035 Jorge Seif SC até 2031 André do Prado SP 2027–2035 Astronauta Marcos Pontes SP até 2031 Eduardo Gomes TO 2027–2035 PT · 9 senadores Rui Costa BA 2027–2035 Jaques Wagner BA 2027–2035 Camilo Santana CE até 2031 Marília Campos MG 2027–2035 Beto Faro PA até 2031 Humberto Costa PE 2027–2035 Teresa Leitão PE até 2031 Samanda de Lula RN 2027–2035 Rogério Carvalho SE 2027–2035 MDB · 8 senadores Renan Filho AL até 2031 Eduardo Braga AM 2027–2035 Helder Barbalho PA 2027–2035 Veneziano Vital do Rêgo PB 2027–2035 Marcelo Castro PI 2027–2035 Teresa Surita RR 2027–2035 Alessandro Vieira SE 2027–2035 Alexandre Guimarães TO 2027–2035 União · 6 senadores Davi Alcolumbre AP até 2031 Gracinha Caiado GO 2027–2035 Mauro Mendes MT 2027–2035 Chicão PA 2027–2035 Luís Felipe Cunha* PR até 2031 Professora Dorinha Seabra TO até 2031 PP · 6 senadores Arthur Lira AL 2027–2035 André Fufuca MA 2027–2035 Tereza Cristina MS até 2031 Dr. Hiran RR até 2031 Laércio Oliveira SE até 2031 Guilherme Derrite SP 2027–2035 Republicanos · 5 senadores Mara Rocha AC 2027–2035 Alan Rick AC até 2031 Damares Alves DF até 2031 Evair de Melo ES 2027–2035 Hamilton Mourão RS até 2031 PSD · 5 senadores Omar Aziz AM até 2031 Lucas Barreto AP 2027–2035 Otto Alencar BA até 2031 Júlio César PI 2027–2035 Jussara Lima** PI até 2031 PSB · 4 senadores Cid Gomes CE 2027–2035 Renato Casagrande ES 2027–2035 Ana Paula Lobato MA até 2031 João Azevêdo PB 2027–2035 Novo · 3 senadores Lahesio Bonfim MA 2027–2035 Deltan Dallagnol*** PR 2027–2035 Marcel Van Hattem RS 2027–2035 PSDB · 2 senadores Marina JHC AL 2027–2035 Plínio Valério AM 2027–2035 Podemos · 2 senadores Rayssa Furlan AP 2027–2035 Styvenson Valentim RN 2027–2035 Rede · 1 senadora Luizianne Lins CE 2027–2035 PDT · 1 senadora Marília Arraes PE 2027–2035 Sem partido · 1 senador Romário RJ até 2031

*Suplentes que assumem as vagas de Cleitinho (MG) e Sergio Moro (PR), eleitos governadores.

**Suplente em exercício no lugar de Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social.

***Candidatura sub judice no TSE.