PL terá 28 senadores e bancada será três vezes maior que a do PT em 2027; veja composição

Plenário do Senado: PL deve iniciar a legislatura de 2027 com 28 das 81 cadeiras, segundo projeção da Agência Senado (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13h51.
Última atualização em 5 de outubro de 2026 às 13h53.
O Senado deve iniciar 2027 com 13 partidos representados e o PL como a maior bancada, com 28 dos 81 senadores. O partido elegeu 19 nomes nas eleições de 2026, enquanto PT e MDB devem formar as bancadas seguintes, com nove e oito integrantes, respectivamente. A composição ainda pode mudar até a posse, em fevereiro, por causa do segundo turno para governos estaduais, suplências, decisões judiciais e eventuais trocas partidárias.
O Senado terá 13 partidos representados a partir de fevereiro de 2027, uma bancada a mais do que no início da legislatura atual, em 2023. A projeção é da Agência Senado, com base no resultado das eleições deste domingo, 4, que renovaram 54 das 81 cadeiras.
A maior bancada será a do PL, com 28 senadores, seguida por PT, com nove, e MDB, com oito. União e PP terão seis cada, e Republicanos e PSD, cinco.
Com 19 eleitos, o PL deve ter a maior bancada em início de legislatura desde a Constituição de 1988. O recorde anterior era do MDB, então PMDB, que abriu 1999 com 27 senadores.
O PSD foi a sigla que mais encolheu. Tinha 15 senadores no início da legislatura atual, em 2023, e deve começar a próxima com cinco.
Mesmo com a concentração no PL, o Senado terá 13 bancadas em 2027, uma a mais do que em 2023. PP e União formam a federação União Progressista, mas são contados separadamente na Casa.
O senador sem partido é Romário (RJ).
A projeção já considera duas trocas. Cleitinho (Republicanos-MG) e Sergio Moro (PL-PR), que tinham mandato até 2031, foram eleitos governadores e deixam as vagas para os suplentes.
Em Minas Gerais, assume Alex Diniz (PL). No Paraná, a cadeira passa para Luís Felipe Cunha (União).
Três senadores com mais quatro anos de mandato disputam o segundo turno para governador no dia 25. Duas eventuais vitórias mexem nas bancadas.
Se Alan Rick (Republicanos-AC) vencer, a vaga vai para Gemil Júnior (PSD). No caso de Omar Aziz (PSD-AM), assume Cheila Moreira (PT). A suplente da professora Dorinha Seabra (União-TO) é do mesmo partido.
Há também uma candidatura sub judice. Deltan Dallagnol (Novo), eleito no Paraná, teve o registro indeferido no sábado, 3, pelo relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Floriano de Azevedo.
A decisão foi suspensa pelo presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques, até a análise do plenário. Se a inelegibilidade for confirmada, o estado terá nova eleição para a vaga, segundo a Agência Senado.
Outra variável é o retorno de Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. A cadeira dele é ocupada hoje por Jussara Lima (PSD-PI).
Eleitos e senadores em exercício também podem trocar de partido ou assumir ministérios até a posse.
Os 19 eleitos do PL são recorde para um partido em uma mesma eleição desde 1988; a marca anterior era de 14, do PMDB em 1994 e 2010 e do extinto PFL em 2002. O partido ficou com 35,2% das 54 vagas em disputa, percentual só menor que os 44,4% do PMDB em 1998, quando 27 cadeiras estavam em jogo.
O partido elegeu os dois senadores em cinco unidades da federação: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina. O máximo anterior era de três, do PFL, em 1994 e 2002.
Dos 32 senadores que tentaram a reeleição, 14 conseguiram. Doze mulheres foram eleitas, e a bancada feminina deve chegar a 18 integrantes, as duas maiores marcas da história da Casa.
Treze partidos elegeram senadores neste ano. Em 2018, última eleição que renovou dois terços do Senado, foram 20.
A lista reúne os 54 eleitos no domingo, 4, e os 27 senadores com mandato até 2031, já com as trocas de suplentes em Minas Gerais e no Paraná.
|Senador
|UF
|Mandato
|PL · 28 senadores
|Marcio Bittar
|AC
|2027–2035
|Michelle Bolsonaro
|DF
|2027–2035
|Bia Kicis
|DF
|2027–2035
|Magno Malta
|ES
|até 2031
|Gustavo Gayer
|GO
|2027–2035
|Wilder Morais
|GO
|até 2031
|Domingos Sávio
|MG
|2027–2035
|Alex Diniz*
|MG
|até 2031
|Reinaldo Azambuja
|MS
|2027–2035
|Capitão Contar
|MS
|2027–2035
|Zé Medeiros
|MT
|2027–2035
|Wellington Fagundes
|MT
|até 2031
|Efraim Filho
|PB
|até 2031
|Filipe Barros
|PR
|2027–2035
|Carlos Portinho
|RJ
|2027–2035
|Carlos Jordy
|RJ
|2027–2035
|Rogerio Marinho
|RN
|até 2031
|Dr. Fernando Máximo
|RO
|2027–2035
|Bruno Scheid
|RO
|2027–2035
|Jaime Bagattoli
|RO
|até 2031
|Nicoletti
|RR
|2027–2035
|Sanderson
|RS
|2027–2035
|Carol de Toni
|SC
|2027–2035
|Carlos Bolsonaro
|SC
|2027–2035
|Jorge Seif
|SC
|até 2031
|André do Prado
|SP
|2027–2035
|Astronauta Marcos Pontes
|SP
|até 2031
|Eduardo Gomes
|TO
|2027–2035
|PT · 9 senadores
|Rui Costa
|BA
|2027–2035
|Jaques Wagner
|BA
|2027–2035
|Camilo Santana
|CE
|até 2031
|Marília Campos
|MG
|2027–2035
|Beto Faro
|PA
|até 2031
|Humberto Costa
|PE
|2027–2035
|Teresa Leitão
|PE
|até 2031
|Samanda de Lula
|RN
|2027–2035
|Rogério Carvalho
|SE
|2027–2035
|MDB · 8 senadores
|Renan Filho
|AL
|até 2031
|Eduardo Braga
|AM
|2027–2035
|Helder Barbalho
|PA
|2027–2035
|Veneziano Vital do Rêgo
|PB
|2027–2035
|Marcelo Castro
|PI
|2027–2035
|Teresa Surita
|RR
|2027–2035
|Alessandro Vieira
|SE
|2027–2035
|Alexandre Guimarães
|TO
|2027–2035
|União · 6 senadores
|Davi Alcolumbre
|AP
|até 2031
|Gracinha Caiado
|GO
|2027–2035
|Mauro Mendes
|MT
|2027–2035
|Chicão
|PA
|2027–2035
|Luís Felipe Cunha*
|PR
|até 2031
|Professora Dorinha Seabra
|TO
|até 2031
|PP · 6 senadores
|Arthur Lira
|AL
|2027–2035
|André Fufuca
|MA
|2027–2035
|Tereza Cristina
|MS
|até 2031
|Dr. Hiran
|RR
|até 2031
|Laércio Oliveira
|SE
|até 2031
|Guilherme Derrite
|SP
|2027–2035
|Republicanos · 5 senadores
|Mara Rocha
|AC
|2027–2035
|Alan Rick
|AC
|até 2031
|Damares Alves
|DF
|até 2031
|Evair de Melo
|ES
|2027–2035
|Hamilton Mourão
|RS
|até 2031
|PSD · 5 senadores
|Omar Aziz
|AM
|até 2031
|Lucas Barreto
|AP
|2027–2035
|Otto Alencar
|BA
|até 2031
|Júlio César
|PI
|2027–2035
|Jussara Lima**
|PI
|até 2031
|PSB · 4 senadores
|Cid Gomes
|CE
|2027–2035
|Renato Casagrande
|ES
|2027–2035
|Ana Paula Lobato
|MA
|até 2031
|João Azevêdo
|PB
|2027–2035
|Novo · 3 senadores
|Lahesio Bonfim
|MA
|2027–2035
|Deltan Dallagnol***
|PR
|2027–2035
|Marcel Van Hattem
|RS
|2027–2035
|PSDB · 2 senadores
|Marina JHC
|AL
|2027–2035
|Plínio Valério
|AM
|2027–2035
|Podemos · 2 senadores
|Rayssa Furlan
|AP
|2027–2035
|Styvenson Valentim
|RN
|2027–2035
|Rede · 1 senadora
|Luizianne Lins
|CE
|2027–2035
|PDT · 1 senadora
|Marília Arraes
|PE
|2027–2035
|Sem partido · 1 senador
|Romário
|RJ
|até 2031
*Suplentes que assumem as vagas de Cleitinho (MG) e Sergio Moro (PR), eleitos governadores.
**Suplente em exercício no lugar de Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social.
***Candidatura sub judice no TSE.
O PL deve formar a maior bancada, com 28 dos 81 senadores. O partido elegeu 19 candidatos nas eleições de 2026, que se somam aos integrantes com mandato em andamento.
A projeção da Agência Senado aponta 13 partidos representados a partir de fevereiro de 2027, além de um senador sem partido, Romário (RJ).
O PL deve ter 28 senadores, seguido pelo PT, com nove, e pelo MDB, com oito. União e PP aparecem com seis integrantes cada, enquanto Republicanos e PSD devem ter cinco cada.
As eleições de 2026 renovaram 54 das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a dois terços da Casa. Cada estado e o Distrito Federal elegeram dois senadores.
Sim. A projeção pode ser alterada por resultados do segundo turno para governador, mudanças provocadas pela posse de suplentes, decisões judiciais, trocas partidárias e eventual retorno de senadores que atualmente ocupam cargos no Executivo.
Deltan Dallagnol (Novo), eleito pelo Paraná, está com a candidatura sub judice. Segundo a matéria, o registro foi indeferido pelo relator do caso no TSE, mas a decisão foi suspensa pelo presidente da Corte até a análise do plenário. Se a inelegibilidade for confirmada, haverá nova eleição para a vaga, de acordo com a Agência Senado.
Doze mulheres foram eleitas para as 54 vagas disputadas em 2026. Com isso, a bancada feminina deve chegar a 18 integrantes, segundo os dados apresentados na matéria.