Copa do Mundo 2026: Uruguai, pequeno na economia, mas gigante no futebol

Uruguai tem um setor agropecuário forte, além de estar avançando em TI. O futebol, claro, é um símbolo do país (Montagem IA)
Repórter
Publicado em 6 de junho de 2026 às 08h21.
Como um país pequeno em tamanho (menor que o estado do Paraná), com uma escala reduzida na economia - PIB de US$ 85 bilhões em 2025, segundo o FMI - conseguiu resultados históricos na Copa do Mundo? Pois essa é a história do Uruguai, bicampeão mundial.
Vamos começar pelo lado econômico.
Segundo o FMI, o crescimento do país no ano passado foi de 2,5%, com a renda per capita sendo de quase US$ 25 mil, um dos maiores da região. O desemprego está na faixa dos 7%, mas preocupa o nível de desocupados entre os jovens - 23,2%.
O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial classificam a composição do PIB uruguaio da seguinte forma:
O Uruguai consolidou-se como o maior exportador per capita de software da América Latina. O setor é impulsionado por um ecossistema de inovação, isenções fiscais agressivas para a exportação de tecnologia e políticas de conectividade (como a universalização da fibra óptica e a adoção precoce do 5G). O país exporta soluções complexas de TI principalmente para os Estados Unidos.
Serviços globais e logística: pelo regime de Zonas Francas (como Zonamerica e Aguada Park), Montevidéu atrai multinacionais que instalam centros de serviços compartilhados, serviços financeiros, trading e consultoria. A infraestrutura portuária de Montevidéu centraliza a logística de trânsito de mercadorias para o Cone Sul.
Turismo e Mercado Imobiliário: tradicional vetor de receita cambial, o turismo concentra-se na faixa costeira, com destaque para Punta del Este e Montevidéu. Embora historicamente dependente da volatilidade macroeconômica dos vizinhos Argentina e Brasil, o setor expandiu-se para o turismo corporativo e de vinícolas. Essa atividade retroalimenta um forte setor de construção civil e incorporação imobiliária direcionada para o alto padrão.
A atividade industrial do Uruguai é fortemente vinculada ao processamento de seus recursos naturais (agroindústria), embora subsetores químicos e farmacêuticos tenham ganhado relevância.
Complexo de celulose e madeira: A silvicultura tornou-se um dos motores mais dinâmicos da economia uruguaia. A operação de megaplantações de eucalipto abastece grandes complexos industriais de celulose (como as plantas da UPM e da Montes del Plata).
Indústria frigorífica e alimentar: O processamento de carne bovina, laticínios (liderados pela cooperativa Conaprole) e a moagem de grãos respondem por uma fatia expressiva do valor adicionado manufatureiro. O país tem plantas industriais tecnológicas capazes de atender aos critérios sanitários de mercados como China, União Europeia e Estados Unidos.
Embora represente a menor porcentagem direta no PIB nominal, o setor primário é o núcleo gerador das cadeias produtivas industriais e o principal fornecedor de divisas por meio da exportação de commodities. Mais de 75% do território uruguaio é composto por pastagens naturais ou cultivadas, ideais para a atividade.
Pecuária de corte e lã: A criação de gado bovino e ovino é histórica. O Uruguai diferencia-se globalmente pelo uso extensivo de pastagens naturais combinadas com um sistema de rastreabilidade eletrônica compulsória de 100% do seu rebanho bovino. Isso garante o acesso da carne uruguaia aos mercados mais exigentes do mundo.
Agricultura de grãos: A produção agrícola é liderada pela soja, que atua como uma importante commodity de exportação, seguida pelo arroz (com elevados índices de produtividade por hectare e forte presença no mercado brasileiro), trigo, cevada e milho. A produção de canola e a vitivinicultura fina (focada na uva Tannat) também ganharam projeção internacional.
O Uruguai é um dos países mais tradicionais da história da FIFA: