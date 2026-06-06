Copa do Mundo 2026: Uruguai, pequeno na economia, mas gigante no futebol

Como um país pequeno em tamanho (menor que o estado do Paraná), com uma escala reduzida na economia - PIB de US$ 85 bilhões em 2025, segundo o FMI - conseguiu resultados históricos na Copa do Mundo? Pois essa é a história do Uruguai, bicampeão mundial.

Vamos começar pelo lado econômico.

Segundo o FMI, o crescimento do país no ano passado foi de 2,5%, com a renda per capita sendo de quase US$ 25 mil, um dos maiores da região. O desemprego está na faixa dos 7%, mas preocupa o nível de desocupados entre os jovens - 23,2%.

Raio-x da economia

O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial classificam a composição do PIB uruguaio da seguinte forma:

Serviços (aproximadamente 65,3% do PIB): É o maior e mais diversificado setor, impulsionado por atividades financeiras, seguros, mercado imobiliário, comércio, turismo e pela crescente indústria de serviços digitais e de tecnologia da informação.

Indústria (cerca de 16,8% do PIB): abrange a manufatura — com destaque para processamento de alimentos, bebidas e produção de papel e celulose — além da construção civil e do setor energético.

Agricultura, florestas e pesca (em torno de 6,4% do PIB): apesar de representar a menor fatia, é um segmento essencial para as exportações, com ênfase na produção de carne bovina, soja e na indústria florestal e de celulose, que recebe investimentos significativos.

Vista aérea da costa da capital Montevidéu (Getty Images/Getty Images)

Exportações

Total 2025: US$ 13,493 bilhões, maior nível em uma década (+5% vs. 2024), segundo a agência que fomenta investimentos e exportações no país:

Principais produtos: Carne bovina: US$ 2,68 bilhões (20% do total, +33%). Celulose: US$ 2,3 bilhões (17%). Soja: US$ 1,42 bilhões (11%). Lácteos: US$ 928 milhões (+14%).

Destinos: China (26%), Brasil, União Europeia e EUA.

Investimentos Estrangeiros

Estoque de IED (2024): US$ 36,8 bilhões (45% do PIB).

Setores atrativos: tecnologia, logística, energias renováveis e agronegócio.

Energia Renovável

Participação: 98% da eletricidade gerada em 2025 foi renovável.

Matriz: Hidrelétrica (46%), eólica (34%), biomassa (14%), solar (4%).

Projetos estratégicos: expansão do hidrogênio verde, com investimentos superiores a US$ 5 bilhões em plantas industriais e exportações previstas para 2029.

Tecnologia da informação e software

O Uruguai consolidou-se como o maior exportador per capita de software da América Latina. O setor é impulsionado por um ecossistema de inovação, isenções fiscais agressivas para a exportação de tecnologia e políticas de conectividade (como a universalização da fibra óptica e a adoção precoce do 5G). O país exporta soluções complexas de TI principalmente para os Estados Unidos.

Serviços globais e logística: pelo regime de Zonas Francas (como Zonamerica e Aguada Park), Montevidéu atrai multinacionais que instalam centros de serviços compartilhados, serviços financeiros, trading e consultoria. A infraestrutura portuária de Montevidéu centraliza a logística de trânsito de mercadorias para o Cone Sul.

Turismo e Mercado Imobiliário: tradicional vetor de receita cambial, o turismo concentra-se na faixa costeira, com destaque para Punta del Este e Montevidéu. Embora historicamente dependente da volatilidade macroeconômica dos vizinhos Argentina e Brasil, o setor expandiu-se para o turismo corporativo e de vinícolas. Essa atividade retroalimenta um forte setor de construção civil e incorporação imobiliária direcionada para o alto padrão.

Setor industrial e de manufatura

A atividade industrial do Uruguai é fortemente vinculada ao processamento de seus recursos naturais (agroindústria), embora subsetores químicos e farmacêuticos tenham ganhado relevância.

Praça Independência em Montevidéu, no Uruguai (Richard I'Anson/Getty Images)

Complexo de celulose e madeira: A silvicultura tornou-se um dos motores mais dinâmicos da economia uruguaia. A operação de megaplantações de eucalipto abastece grandes complexos industriais de celulose (como as plantas da UPM e da Montes del Plata).

Indústria frigorífica e alimentar: O processamento de carne bovina, laticínios (liderados pela cooperativa Conaprole) e a moagem de grãos respondem por uma fatia expressiva do valor adicionado manufatureiro. O país tem plantas industriais tecnológicas capazes de atender aos critérios sanitários de mercados como China, União Europeia e Estados Unidos.

Agropecuária

Embora represente a menor porcentagem direta no PIB nominal, o setor primário é o núcleo gerador das cadeias produtivas industriais e o principal fornecedor de divisas por meio da exportação de commodities. Mais de 75% do território uruguaio é composto por pastagens naturais ou cultivadas, ideais para a atividade.

Pecuária de corte e lã: A criação de gado bovino e ovino é histórica. O Uruguai diferencia-se globalmente pelo uso extensivo de pastagens naturais combinadas com um sistema de rastreabilidade eletrônica compulsória de 100% do seu rebanho bovino. Isso garante o acesso da carne uruguaia aos mercados mais exigentes do mundo.

Agricultura de grãos: A produção agrícola é liderada pela soja, que atua como uma importante commodity de exportação, seguida pelo arroz (com elevados índices de produtividade por hectare e forte presença no mercado brasileiro), trigo, cevada e milho. A produção de canola e a vitivinicultura fina (focada na uva Tannat) também ganharam projeção internacional.

⚽ Legado em Copas do Mundo

O Uruguai é um dos países mais tradicionais da história da FIFA:

1930 : campeão da primeira Copa, realizada em Montevidéu, vencendo a Argentina por 4 a 2 no Estádio Centenário.

1950 : protagonizou o histórico Maracanazo , derrotando o Brasil por 2 a 1 no Rio de Janeiro, em uma das maiores surpresas da história do futebol.

Participações : 15 até 2026, incluindo campanhas recentes como o 4º lugar em 2010, liderado por Diego Forlán.

Renovação atual: sob comando de Marcelo Bielsa, aposta em jovens como Federico Valverde e Darwin Núñez para manter competitividade.