Esporte

Copa do Mundo 2026: Uruguai, pequeno na economia, mas gigante no futebol

O Uruguai foi sede da primeira Copa do Mundo e conquistou o título ao vencer a Argentina por 4 a 2 na final

Uruguai tem um setor agropecuário forte, além de estar avançando em TI. O futebol, claro, é um símbolo do país (Montagem IA)

Uruguai tem um setor agropecuário forte, além de estar avançando em TI. O futebol, claro, é um símbolo do país (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 6 de junho de 2026 às 08h21.

Como um país pequeno em tamanho (menor que o estado do Paraná), com uma escala reduzida na economia - PIB de US$ 85 bilhões em 2025, segundo o FMI - conseguiu resultados históricos na Copa do Mundo? Pois essa é a história do Uruguai, bicampeão mundial.

Vamos começar pelo lado econômico.

Segundo o FMI, o crescimento do país no ano passado foi de 2,5%, com a renda per capita sendo de quase US$ 25 mil, um dos maiores da região. O desemprego está na faixa dos 7%, mas preocupa o nível de desocupados entre os jovens - 23,2%.

Raio-x da economia

O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial classificam a composição do PIB uruguaio da seguinte forma:

  • Serviços (aproximadamente 65,3% do PIB): É o maior e mais diversificado setor, impulsionado por atividades financeiras, seguros, mercado imobiliário, comércio, turismo e pela crescente indústria de serviços digitais e de tecnologia da informação.
  • Indústria (cerca de 16,8% do PIB): abrange a manufatura — com destaque para processamento de alimentos, bebidas e produção de papel e celulose — além da construção civil e do setor energético.
  • Agricultura, florestas e pesca (em torno de 6,4% do PIB): apesar de representar a menor fatia, é um segmento essencial para as exportações, com ênfase na produção de carne bovina, soja e na indústria florestal e de celulose, que recebe investimentos significativos.

Vista aérea da costa da capital Montevidéu (Getty Images/Getty Images)

Exportações

  • Total 2025: US$ 13,493 bilhões, maior nível em uma década (+5% vs. 2024), segundo a agência que fomenta investimentos e exportações no país:
  • Principais produtos:
    • Carne bovina: US$ 2,68 bilhões (20% do total, +33%).
    • Celulose: US$ 2,3 bilhões (17%).
    • Soja: US$ 1,42 bilhões (11%).
    • Lácteos: US$ 928 milhões (+14%).
  • Destinos: China (26%), Brasil, União Europeia e EUA.

Investimentos Estrangeiros

  • Estoque de IED (2024): US$ 36,8 bilhões (45% do PIB).
  • Setores atrativos: tecnologia, logística, energias renováveis e agronegócio.

Energia Renovável

  • Participação: 98% da eletricidade gerada em 2025 foi renovável.
  • Matriz: Hidrelétrica (46%), eólica (34%), biomassa (14%), solar (4%).
  • Projetos estratégicos: expansão do hidrogênio verde, com investimentos superiores a US$ 5 bilhões em plantas industriais e exportações previstas para 2029.

Tecnologia da informação e software

O Uruguai consolidou-se como o maior exportador per capita de software da América Latina. O setor é impulsionado por um ecossistema de inovação, isenções fiscais agressivas para a exportação de tecnologia e políticas de conectividade (como a universalização da fibra óptica e a adoção precoce do 5G). O país exporta soluções complexas de TI principalmente para os Estados Unidos.

Serviços globais e logística: pelo regime de Zonas Francas (como Zonamerica e Aguada Park), Montevidéu atrai multinacionais que instalam centros de serviços compartilhados, serviços financeiros, trading e consultoria. A infraestrutura portuária de Montevidéu centraliza a logística de trânsito de mercadorias para o Cone Sul.

Turismo e Mercado Imobiliário: tradicional vetor de receita cambial, o turismo concentra-se na faixa costeira, com destaque para Punta del Este e Montevidéu. Embora historicamente dependente da volatilidade macroeconômica dos vizinhos Argentina e Brasil, o setor expandiu-se para o turismo corporativo e de vinícolas. Essa atividade retroalimenta um forte setor de construção civil e incorporação imobiliária direcionada para o alto padrão.

Setor industrial e de manufatura

A atividade industrial do Uruguai é fortemente vinculada ao processamento de seus recursos naturais (agroindústria), embora subsetores químicos e farmacêuticos tenham ganhado relevância.

Praça Independência em Montevidéu, no Uruguai (Richard I'Anson/Getty Images)

Complexo de celulose e madeira: A silvicultura tornou-se um dos motores mais dinâmicos da economia uruguaia. A operação de megaplantações de eucalipto abastece grandes complexos industriais de celulose (como as plantas da UPM e da Montes del Plata).

Indústria frigorífica e alimentar: O processamento de carne bovina, laticínios (liderados pela cooperativa Conaprole) e a moagem de grãos respondem por uma fatia expressiva do valor adicionado manufatureiro. O país tem plantas industriais tecnológicas capazes de atender aos critérios sanitários de mercados como China, União Europeia e Estados Unidos.

Agropecuária

Embora represente a menor porcentagem direta no PIB nominal, o setor primário é o núcleo gerador das cadeias produtivas industriais e o principal fornecedor de divisas por meio da exportação de commodities. Mais de 75% do território uruguaio é composto por pastagens naturais ou cultivadas, ideais para a atividade.

Pecuária de corte e lã: A criação de gado bovino e ovino é histórica. O Uruguai diferencia-se globalmente pelo uso extensivo de pastagens naturais combinadas com um sistema de rastreabilidade eletrônica compulsória de 100% do seu rebanho bovino. Isso garante o acesso da carne uruguaia aos mercados mais exigentes do mundo.

Agricultura de grãos: A produção agrícola é liderada pela soja, que atua como uma importante commodity de exportação, seguida pelo arroz (com elevados índices de produtividade por hectare e forte presença no mercado brasileiro), trigo, cevada e milho. A produção de canola e a vitivinicultura fina (focada na uva Tannat) também ganharam projeção internacional.

⚽ Legado em Copas do Mundo

O Uruguai é um dos países mais tradicionais da história da FIFA:

  • 1930: campeão da primeira Copa, realizada em Montevidéu, vencendo a Argentina por 4 a 2 no Estádio Centenário.
  • 1950: protagonizou o histórico Maracanazo, derrotando o Brasil por 2 a 1 no Rio de Janeiro, em uma das maiores surpresas da história do futebol.
  • Participações: 15 até 2026, incluindo campanhas recentes como o 4º lugar em 2010, liderado por Diego Forlán.
  • Renovação atual: sob comando de Marcelo Bielsa, aposta em jovens como Federico Valverde e Darwin Núñez para manter competitividade.

Primeiros triunfos

  • 1930: O Uruguai foi sede da primeira Copa do Mundo da FIFA e conquistou o título ao vencer a Argentina por 4 a 2 na final, em Montevidéu. Esse triunfo consolidou a “Celeste Olímpica” como potência mundial, após já ter vencido os Jogos Olímpicos de 1924 e 1928.
  • 1950: No Brasil, protagonizou o célebre Maracanazo, derrotando os anfitriões por 2 a 1 na final e conquistando seu segundo título mundial. Esse episódio é considerado um dos maiores feitos da história do futebol.

📊 Participações e resultados

  • O Uruguai já disputou 15 Copas do Mundo até 2026, sendo a terceira seleção sul-americana com mais presenças, atrás apenas de Brasil e Argentina.
  • Melhores campanhas recentes:
    • 2010 (África do Sul): 4º lugar, com Diego Forlán eleito melhor jogador do torneio.
    • 2014 (Brasil): Eliminado nas oitavas de final pela Colômbia.
    • 2018 (Rússia): Chegou às quartas de final, caindo diante da França.
    • 2022 (Catar): Eliminado na fase de grupos, em campanha marcada por polêmicas de arbitragem.
  • 2026 (EUA/México/Canadá): A Celeste disputa sua quinta Copa consecutiva, agora sob comando de Marcelo Bielsa, em processo de renovação após a saída de ídolos como Luis Suárez e Edinson Cavani.

🌟 Ídolos e Legado

  • Luis Suárez: Maior artilheiro da seleção, com 69 gols.
  • Diego Godín: Recordista de partidas, com 161 atuações.
  • Diego Forlán: Símbolo da campanha de 2010, eleito melhor jogador da Copa.
  • José Nasazzi e Obdulio Varela: Capitães históricos dos títulos de 1930 e 1950.
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