Com qual uniforme o Brasil vai jogar contra a Noruega?

O Brasil já sabe qual uniforme usará para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As seleções se enfrentam neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final do torneio.

Por determinação da Fifa, a Seleção Brasileira entrará em campo com seu modelo tradicional: camisa amarela, calção azul e meiões brancos. Já o goleiro brasileiro utilizará um conjunto totalmente roxo, com camisa, calção e meias da mesma cor.

Esta será a quarta vez que a equipe comandada por Carlo Ancelotti atuará com o uniforme principal nesta edição da Copa do Mundo.

Na estreia, o Brasil empatou por 1 a 1 com o Marrocos. Depois, voltou a vestir a camisa amarela na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, resultado que garantiu a liderança do Grupo C. Por fim, a terceira vez aconteceu nos 16 avos de final, quando a Seleção superou o Japão por 2 a 1 e confirmou a classificação para as oitavas de final.

Do outro lado, a Noruega também já tem seu uniforme definido. Os europeus atuarão com camisa vermelha, calção branco e meiões azuis, cores tradicionais da seleção norueguesa.

Quartas de final

O caminho do vencedor do duelo entre Brasil e Noruega já está definido nas quartas de final. Quem avançar vai enfrentar o vencedor do confronto entre México e Inglaterra no dia 11 de julho, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.