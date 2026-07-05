Esporte

Fase de grupos copa 2026

Possível rival do Brasil nas quartas sai de México x Inglaterra; veja horário

Duelo acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, horas depois da Seleção Brasileira entrar em campo

México x Inglaterra: quem passar pode enfrentar o Brasil nas quartas de final (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

México x Inglaterra: quem passar pode enfrentar o Brasil nas quartas de final (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 5 de julho de 2026 às 11h29.

México e Inglaterra entram em campo neste domingo, 5, às 21h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

O confronto tem uma importância extra: as duas seleções estão do mesmo lado da chave do Brasil, e quem vencer encara, nas quartas, o vencedor de Brasil x Noruega, que jogam mais cedo, às 17h.

México quer seguir 100% na competição

Anfitrião e em grande fase, o México terá novamente a chance de decidir em casa. Na melhor Copa de sua história, a seleção mexicana venceu os quatro jogos disputados até aqui sem sofrer nenhum gol — ao lado da Espanha, é a única equipe ainda invicta de gols sofridos no Mundial.

Inglaterra chega invicta, mas sofreu mais

Com três vitórias e um empate, a Inglaterra também mantém a invencibilidade na competição. Os ingleses terminaram em primeiro no Grupo L, com triunfos sobre Croácia e Panamá e empate com Gana.

Na segunda fase, porém, encontraram mais resistência do que o previsto: só confirmaram a vaga nas oitavas com uma virada por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo, com dois gols de Harry Kane.

Escalações prováveis

México (técnico: Javier Aguirre)

Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez e Jesus Gallardo; Luis Romo, Lira (Mora) e Brian Gutierrez; Alvarado, Raul Jiménez e Quiñones.

Inglaterra (técnico: Thomas Tuchel)

Pickford; Ezri Konsa, Stones, Guéhi e O'Reilly; Anderson e Rice, Madueke, Bellingham e Gordon; Harry Kane.

Arbitragem

  • Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)
  • Assistentes: George Lakrindis (Austrália) e Andrew Lindsay (Austrália)
  • Quarto árbitro: Jalal Jayed (Marrocos)

Onde assistir

A partida tem transmissão da CazéTV.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoMéxicoInglaterra

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