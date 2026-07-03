Conheça Oscar Bobb, atacante norueguês que fala português fluente

O Brasil terá pela frente a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Entre os jogadores do elenco norueguês, um nome chama atenção por uma curiosidade fora das quatro linhas, o atacante Oscar Bobb fala português fluentemente.

Nascido em Oslo, o jogador construiu parte de sua formação em Portugal. Ainda adolescente, Bobb passou pelas categorias de base do Porto, experiência que foi determinante para aprender o idioma.

"Cresci no Porto, onde joguei na formação desde que cheguei, aos 12 anos", revelou o atacante em entrevista à TNT Sports, em 2024.

Oscar Bobb desembarcou em Portugal após se destacar em um torneio de categorias de base e passou a integrar a base do clube português. No entanto, as regras da FIFA para transferências internacionais de menores de idade impediram que ele fosse registrado oficialmente pelo Porto.

Sem poder atuar em competições oficiais, o atacante deixou Portugal em 2016 e retornou à Noruega, onde passou a defender o Vålerenga.

Promessa do Manchester City

Depois de dois anos e meio no futebol norueguês, Bobb voltou a despertar o interesse de grandes clubes europeus e, em julho de 2019, foi contratado pelo Manchester City.

Considerado uma das principais promessas do clube inglês, ele estreou profissionalmente em setembro de 2023, aos 20 anos. Ao longo de sua passagem pela equipe comandada por Pep Guardiola, disputou 47 partidas, marcou três gols e distribuiu quatro assistências.

Já em janeiro de 2026, Oscar Bobb foi negociado com o Fulham por 27 milhões de libras (cerca de R$ 194 milhões na cotação da época), onde atuou na reta final da temporada europeia, antes da Copa do Mundo de 2026.

Copa do Mundo

Mesmo sem ser titular absoluto da Noruega, Oscar Bobb tem desempenhado papel importante na campanha da equipe na Copa do Mundo. O atacante participou de todas as partidas da seleção no torneio.

Ele começou entre os onze iniciais diante da França e entrou no decorrer dos confrontos contra Iraque, Senegal e Costa do Marfim. Agora, ele vive a expectativa de ganhar mais minutos justamente diante do Brasil, em um duelo que vale vaga nas quartas de final do Mundial.