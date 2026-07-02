'Esquenta' para a Copa: Gabriel Magalhães ou Haaland, quem venceu mais duelos?

Gabriel Magalhães: o defensor e Erling Haaland carregam uma rivalidade vinda do futebol inglês (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Publicado em 2 de julho de 2026 às 16h52.
No próximo domingo, 5, o Brasil vai enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto será às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.
E o duelo colocará frente a frente uma rivalidade que vem do Campeonato Inglês: o zagueiro Gabriel Magalhães, do Brasil, que defende o Arsenal, e o atacante Erling Haaland, da Noruega, que atua no Manchester City.
O defensor desembarcou primeiro no futebol inglês, sendo contratado em agosto de 2020. Já o centroavante, um dos melhores do mundo, chegou em maio de 2022.
Porém, a rivalidade aflorou por conta de seus dois times estarem brigando por títulos na Inglaterra. Na última temporada, o Arsenal conquistou o Campeonato Inglês, enquanto o Manchester City ficou com o vice-campeonato. Antes, em 2022/23 e 2023/24, o City faturou o título, e o Arsenal ficou com o vice.
Assim, com Haaland sendo o grande craque de sua equipe e Gabriel Magalhães sendo titular absoluto do outro lado, o confronto entre os dois jogadores ganhou importância dentro de campo e aflorou uma rivalidade.
Ao todo, desde que a dupla passou a se enfrentar no futebol inglês, eles se encontraram em 11 oportunidades, com a primeira sendo disputada pela FA Cup, em janeiro de 2023, quando o City levou a melhor por 1 a 0.
Em 11 jogos, Haaland leva a melhor no retrospecto, com cinco vitórias, além de ter balançado as redes em seis oportunidades. Já Gabriel Magalhães soma duas vitórias. Por outro lado, outros quatro duelos terminaram empatados.