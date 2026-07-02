'Esquenta' para a Copa: Gabriel Magalhães ou Haaland, quem venceu mais duelos?

No próximo domingo, 5, o Brasil vai enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto será às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

E o duelo colocará frente a frente uma rivalidade que vem do Campeonato Inglês: o zagueiro Gabriel Magalhães, do Brasil, que defende o Arsenal, e o atacante Erling Haaland, da Noruega, que atua no Manchester City.

O defensor desembarcou primeiro no futebol inglês, sendo contratado em agosto de 2020. Já o centroavante, um dos melhores do mundo, chegou em maio de 2022.

Porém, a rivalidade aflorou por conta de seus dois times estarem brigando por títulos na Inglaterra. Na última temporada, o Arsenal conquistou o Campeonato Inglês, enquanto o Manchester City ficou com o vice-campeonato. Antes, em 2022/23 e 2023/24, o City faturou o título, e o Arsenal ficou com o vice.

Assim, com Haaland sendo o grande craque de sua equipe e Gabriel Magalhães sendo titular absoluto do outro lado, o confronto entre os dois jogadores ganhou importância dentro de campo e aflorou uma rivalidade.

Confrontos

Ao todo, desde que a dupla passou a se enfrentar no futebol inglês, eles se encontraram em 11 oportunidades, com a primeira sendo disputada pela FA Cup, em janeiro de 2023, quando o City levou a melhor por 1 a 0.

Em 11 jogos, Haaland leva a melhor no retrospecto, com cinco vitórias, além de ter balançado as redes em seis oportunidades. Já Gabriel Magalhães soma duas vitórias. Por outro lado, outros quatro duelos terminaram empatados.

Histórico de confrontos entre Erling Haaland e Gabriel Magalhães