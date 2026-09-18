Quando são as semifinais da Taça Libertadores 2026? Veja jogos e classificados

Libertadores 2026: Brasil tem três times nas semifinais do torneio (CONMEBOL/Reprodução)
Repórter
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 06h41.
As semifinais da Libertadores 2026 estão definidas. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Estudiantes continuam na disputa pelo título continental.
Os confrontos serão realizados nas semanas de 14 e 21 de outubro.
A próxima fase terá um duelo brasileiro entre Fluminense e Palmeiras.
Na outra chave, Flamengo e Estudiantes fazem um confronto entre dois clubes tetracampeões da Libertadores.
A final da Libertadores 2026 será disputada em jogo único no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.
Cada semifinalista já garantiu US$ 2,3 milhões, cerca de R$ 11,85 milhões. O campeão receberá US$ 25 milhões, aproximadamente R$ 129 milhões, enquanto o vice ficará com US$ 7 milhões, cerca de R$ 36 milhões.