Quando são as semifinais da Taça Libertadores 2026? Veja jogos e classificados

As semifinais da Libertadores 2026 estão definidas. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Estudiantes continuam na disputa pelo título continental.

Os confrontos serão realizados nas semanas de 14 e 21 de outubro.

Quais são os jogos das semifinais da Libertadores?

Estudiantes x Flamengo: primeiro jogo na Argentina e volta no Maracanã;

primeiro jogo na Argentina e volta no Maracanã; Fluminense x Palmeiras: primeiro jogo com mando do Fluminense e volta na casa do Palmeiras.

A próxima fase terá um duelo brasileiro entre Fluminense e Palmeiras.

Na outra chave, Flamengo e Estudiantes fazem um confronto entre dois clubes tetracampeões da Libertadores.

Quando será a final da Libertadores 2026?

A final da Libertadores 2026 será disputada em jogo único no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Cada semifinalista já garantiu US$ 2,3 milhões, cerca de R$ 11,85 milhões. O campeão receberá US$ 25 milhões, aproximadamente R$ 129 milhões, enquanto o vice ficará com US$ 7 milhões, cerca de R$ 36 milhões.