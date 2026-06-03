Ferrari renova contrato de Leclerc e encerra rumores sobre futuro do piloto

A Ferrari anunciou, na madrugada desta quarta-feira, 3, a renovação de contrato do piloto Charles Leclerc. A escuderia italiana confirmou que o monegasco seguirá defendendo a equipe pelas próximas temporadas, mas não revelou a duração do novo vínculo. O acordo anterior era válido até 2029.

O anúncio acontece em uma semana especial para o piloto. Neste domingo, 7, Leclerc correrá em casa no Grande Prêmio de Mônaco, circuito onde conquistou sua primeira vitória diante da torcida local, em 2024.

Fim das especulações

A renovação também coloca um ponto final nos rumores envolvendo o futuro do piloto na Fórmula 1. No fim da última temporada, surgiram informações de que Nicolas Todt, empresário de Leclerc, teria feito contatos com a Aston Martin visando uma possível mudança para 2027.

Apesar das especulações, o monegasco sempre demonstrou o desejo de permanecer com a Ferrari.

"Não poderia estar mais feliz em continuar essa jornada. Sempre foi muito mais do que apenas uma equipe para mim. É a equipe que amo e da qual sonhei fazer parte desde criança", afirmou.

Leclerc também destacou a relação construída com a escuderia ao longo dos últimos anos.

"Juntos, compartilhamos momentos incríveis e alguns mais difíceis, mas acredito nesta equipe mais do que nunca. Continuaremos caminhando lado a lado em direção ao nosso objetivo de trazer o Campeonato Mundial de volta para Maranello", completou.

De olho em marca histórica

Com a extensão do contrato, Leclerc está cada vez mais próximo de alcançar um feito histórico pela Ferrari. Caso permaneça na equipe pelos próximos anos, o piloto deve superar Michael Schumacher e se tornar o competidor com mais corridas disputadas pela escuderia.

Atualmente, o monegasco soma 155 largadas com o time italiano, além de oito vitórias e 52 pódios. Schumacher, por sua vez, encerrou sua passagem pela Ferrari com 180 GPs disputados.

Confiança da Ferrari

Chefe da equipe, Fred Vasseur destacou a identificação de Leclerc com a Ferrari e classificou a renovação como um movimento natural.

"Charles faz parte da família Ferrari há muitos anos. Ao longo desse período, vimos sua evolução como piloto e também como pessoa. Hoje ele está completamente integrado à equipe e representa perfeitamente os valores da Ferrari", declarou.

Leclerc chegou à Ferrari em 2019, depois de chamar atenção em sua temporada de estreia na Fórmula 1 pela Sauber. Seu melhor resultado na categoria aconteceu em 2022, quando terminou o campeonato como vice-campeão, atrás de Max Verstappen.

Em 2026, o piloto ainda busca sua primeira vitória na temporada. Com dois pódios conquistados até aqui, ele ocupa a terceira colocação do Mundial de Pilotos, com 75 pontos. À sua frente aparecem George Russell, da Mercedes, com 88, e Kimi Antonelli, líder da competição com 131.

Entre os construtores, a Ferrari aparece na vice-liderança, somando 147 pontos, enquanto a Mercedes lidera com 219.