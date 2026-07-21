Marte na Europa? Cenário de filme vira campo de testes para missões espaciais

Paisagens áridas, ravinas profundas e temperaturas escaldantes fazem um deserto no sul da Espanha parecer um cenário de outro planeta. Não por acaso, o deserto de Tabernas, na província de Almería, tornou-se um dos principais locais do mundo para testar tecnologias voltadas à exploração espacial. Suas condições naturais são tão semelhantes às de Marte que a região é utilizada por cientistas para simular missões ao planeta vermelho.

Além de atrair pesquisadores, Tabernas é conhecido por outro título: é considerado o único deserto verdadeiro da Europa. O ambiente extremo transformou a região em um laboratório natural para estudos sobre resistência de equipamentos, adaptação de microrganismos e preparação de futuras missões espaciais.

Por que o deserto de Tabernas lembra Marte?

Com cerca de 280 quilômetros quadrados, Tabernas apresenta clima semiárido, chuvas escassas e temperaturas que ultrapassam os 40 °C durante o verão europeu. A intensa radiação solar e o solo fortemente erodido formam ravinas, cânions e desfiladeiros que lembram as paisagens registradas por sondas em Marte.

O clima seco é favorecido pela geografia da região. Cercado pelas serras de Filabres, Alhamilla e Nevada, o deserto fica protegido da umidade trazida pelo Oceano Atlântico. As montanhas funcionam como uma barreira natural, criando um microclima extremamente árido, onde apenas espécies adaptadas conseguem sobreviver.

Essas características fazem de Tabernas um dos melhores análogos terrestres do planeta vermelho.

Como cientistas usam o deserto para simular missões espaciais

Nas últimas décadas, a Agência Espacial Europeia (ESA) e diferentes universidades transformaram Tabernas em um campo de testes para tecnologias que serão utilizadas em Marte.

No local, pesquisadores avaliam o desempenho de veículos exploradores, trajes espaciais, sistemas de navegação e experimentos envolvendo microrganismos capazes de resistir a condições extremas de calor e seca.

Um dos projetos mais importantes realizados na região envolveu o rover Rosalind Franklin, desenvolvido pela ESA para explorar Marte. Durante os testes, as equipes reproduziram não apenas o terreno marciano, mas também os atrasos na comunicação entre a Terra e o robô, simulando as condições reais da missão prevista para ser lançada em 2028.

O objetivo era verificar como a equipe responderia às limitações impostas pela distância entre os dois planetas e identificar possíveis falhas no funcionamento do veículo antes da missão.

O que o rover buscará em Marte?

Quando pousar no planeta vermelho, o Rosalind Franklin terá a missão de perfurar até dois metros abaixo da superfície, profundidade considerada suficiente para encontrar amostras protegidas da intensa radiação marciana.

O robô analisará o material coletado com instrumentos científicos instalados a bordo e enviará os resultados para a Terra. Como ocorre na realidade, os cientistas treinam levando em conta o atraso inevitável na transmissão dos dados entre os dois planetas.

Os testes realizados em Tabernas também permitem avaliar como o rover se comporta ao atravessar terrenos irregulares, perfurar o solo e operar em condições semelhantes às que enfrentará em Marte.

Deserto também virou cenário de filmes famosos

Muito antes de ganhar importância para a ciência, Tabernas já era conhecido pelo cinema. Durante as décadas de 1960 e 1970, sua paisagem foi escolhida para representar o Velho Oeste em diversos filmes.

Produções como "Por um Punhado de Dólares" (1964) e "Três Homens em Conflito" (1966) foram gravadas na região, que hoje abriga atrações turísticas como o parque temático Oasys MiniHollywood, onde parte dos antigos cenários foi preservada para visitação.

Hoje, o deserto espanhol reúne dois mundos aparentemente distintos: continua atraindo fãs do cinema e, ao mesmo tempo, desempenha um papel importante na preparação das próximas missões de exploração do Sistema Solar.