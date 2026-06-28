Copa do Mundo amplia risco de golpes digitais; veja oito fraudes comuns e como evitá-las

A Copa do Mundo movimenta milhões de torcedores com compra de ingressos, reservas de hospedagem, viagens internacionais e consumo de conteúdo digital. O aumento dessas transações também amplia a atuação de cibercriminosos durante o maior torneio de futebol do mundo.

Segundo a TransUnion, 40% dos brasileiros afirmam ter sido alvo de fraudes por e-mail, internet, telefone ou mensagens de texto. Entre as vítimas que tiveram perdas financeiras, o prejuízo mediano foi de R$ 6.311.

Dados da Febraban mostram que os golpes financeiros causaram perdas de R$ 10,1 bilhões no Brasil em 2024, alta de 17% em relação ao ano anterior.

Durante o torneio, a atenção deve ser maior em estádios, aeroportos, hotéis, sites de venda de ingressos e plataformas de streaming. Veja oito golpes digitais que podem atingir torcedores.

Redes Wi-Fi falsas

Criminosos podem criar redes sem fio falsas em locais com grande circulação de pessoas para capturar senhas, dados bancários e outras informações pessoais.

Como evitar: use conexão móvel ou uma VPN confiável. Evite acessar aplicativos bancários ou fazer pagamentos em redes públicas.

Sites falsos de venda de ingressos

A alta procura por ingressos favorece páginas que imitam canais oficiais de venda. Em muitos casos, o comprador só percebe a fraude ao tentar acessar o estádio.

Como evitar: compre ingressos apenas em plataformas oficiais e confira o endereço do site antes de concluir o pagamento.

Golpes com QR Code

Conhecido como quishing, o golpe usa QR Codes que direcionam a vítima para páginas falsas criadas para roubar dados pessoais e financeiros.

Como evitar: verifique se o endereço aberto pelo QR Code pertence ao organizador oficial antes de informar qualquer dado.

Plataformas falsas de streaming

Sites fraudulentos prometem transmissões gratuitas ou com preços reduzidos para capturar informações pessoais ou instalar programas maliciosos.

Como evitar: assista às partidas somente em serviços oficiais ou plataformas reconhecidas.

Aplicativos falsos

Aplicativos que prometem resultados em tempo real, estatísticas ou transmissões podem instalar malware ou spyware para roubar informações armazenadas no dispositivo.

Como evitar: faça downloads apenas nas lojas oficiais e confira as avaliações e os dados do desenvolvedor.

Anúncios maliciosos

Sites não oficiais costumam exibir banners e pop-ups que redirecionam usuários para páginas de phishing ou iniciam downloads automáticos.

Como evitar: não clique em anúncios suspeitos e mantenha navegador e antivírus atualizados.

Invasão de contas de streaming

Criminosos usam senhas vazadas em ataques anteriores para acessar contas de serviços de streaming.

Como evitar: utilize senhas diferentes para cada serviço e ative a autenticação em dois fatores sempre que disponível.

Promoções falsas

Ofertas de ingressos gratuitos, brindes ou experiências VIP costumam circular nas redes sociais durante grandes eventos esportivos.

Como evitar: desconfie de ofertas com vantagens exageradas e confirme a autenticidade da promoção antes de fornecer dados pessoais.