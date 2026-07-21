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Fase de grupos copa 2026

Sabalenka se mantém na liderança do ranking e atinge marca histórica

Sabalenka se tronou uma das 10 tenista com mais semanas como líder do ranking da ATP

Aryna Sabalenka: a tenista bielorussa chegou a marca de 100 semanas na liderança do ranking mundial (ALAIN JOCARD / AFP)

Aryna Sabalenka: a tenista bielorussa chegou a marca de 100 semanas na liderança do ranking mundial (ALAIN JOCARD / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 21 de julho de 2026 às 18h59.

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Com a atualização mais recente do ranking da WTA, a tenista bielorrussa, Aryna Sabalenka, completou 100 semanas como número 1 do mundo, entrando para um seleto grupo da história do tênis feminino.

A atual líder do ranking soma 8.550 pontos, mantendo uma vantagem superior a 400 pontos sobre a segunda colocada, a cazaque Elena Rybakina, que aparece com 8.143. Na terceira posição está a norte-americana Jessica Pegula, com 6.301 pontos.

Com a marca, Sabalenka tornou-se a décima tenista a atingir a marca de 100 semanas na liderança do ranking mundial desde a criação da classificação da WTA, em 1975. 

No topo do ranking histórico aparece a alemã Steffi Graf, recordista absoluta com 377 semanas na liderança. Ela é seguida por Martina Navratilova, com 332, e Serena Williams, que ocupou o posto por 319 semanas.

Veja as 10 jogadoras com mais semanas como número 1 do mundo:

  1. Steffi Graf (Alemanha) - 377 semanas
  2. Martina Navratilova (EUA/Tchecoslováquia) - 332
  3. Serena Williams (Estados Unidos) - 319
  4. Chris Evert (Estados Unidos) - 260
  5. Martina Hingis (Suíça) - 209
  6. Monica Seles (Estados Unidos) - 178
  7. Iga Swiatek (Polônia) - 125
  8. Ashleigh Barty (Austrália) - 121
  9. Justine Henin (Bélgica) - 117
  10. Aryna Sabalenka (Belarus) - 100
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