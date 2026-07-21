Sabalenka se mantém na liderança do ranking e atinge marca histórica

Com a atualização mais recente do ranking da WTA, a tenista bielorrussa, Aryna Sabalenka, completou 100 semanas como número 1 do mundo, entrando para um seleto grupo da história do tênis feminino.

A atual líder do ranking soma 8.550 pontos, mantendo uma vantagem superior a 400 pontos sobre a segunda colocada, a cazaque Elena Rybakina, que aparece com 8.143. Na terceira posição está a norte-americana Jessica Pegula, com 6.301 pontos.

Com a marca, Sabalenka tornou-se a décima tenista a atingir a marca de 100 semanas na liderança do ranking mundial desde a criação da classificação da WTA, em 1975.

No topo do ranking histórico aparece a alemã Steffi Graf, recordista absoluta com 377 semanas na liderança. Ela é seguida por Martina Navratilova, com 332, e Serena Williams, que ocupou o posto por 319 semanas.

Veja as 10 jogadoras com mais semanas como número 1 do mundo: