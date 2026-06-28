Esporte

Fase de grupos copa 2026

Mata-mata da Copa do Mundo: veja quem entra em campo neste domingo, 28

A abertura do mata-mata do Mundial contará com apenas um jogo: o duelo entre Canadá e África do Sul, às 16h

África do Sul: a seleção sul-africana encara o Canadá neste domingo, 28 (Yuri CORTEZ / AFP)

África do Sul: a seleção sul-africana encara o Canadá neste domingo, 28 (Yuri CORTEZ / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 28 de junho de 2026 às 08h31.

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Neste domingo, 28, a bola vai rolar para o primeiro duelo do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Canadá e África do Sul se enfrentam em busca de uma vaga nas oitavas de final.

O duelo será o único jogo do domingo, diferentemente dos outros dias, que contavam com vários jogos. A partida será às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Onde assistir a Canadá x África do Sul

O confronto entre Canadá e África do Sul terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

Campanhas de Canadá e África do Sul

Um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, o Canadá avançou na segunda colocação do Grupo B. Após estrear com empate diante da Bósnia e Herzegovina por 1 a 1, os canadenses golearam o Catar por 6 a 0 e foram derrotados pela Suíça por 2 a 1. Assim, terminaram a fase de grupos com 4 pontos.

Já a África do Sul conquistou sua classificação na última rodada do Grupo A ao derrotar a Coreia do Sul por 1 a 0 e chegar aos 4 pontos, também terminando na 2ª colocação. Além disso, os sul-africanos empataram com a República Tcheca por 1 a 1 e perderam para o México por 2 a 0.

Oitavas de final

O vencedor do confronto entre Canadá e África do Sul vai encarar, nas oitavas de final da Copa do Mundo, o classificado do duelo entre Holanda e Marrocos, que acontece na segunda-feira, 29.

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