Chaveamento da Copa do Mundo 2026: quais seleções estão do lado da chave do Brasil?

Com o chaveamento do mata-mata da Copa do Mundo de 2026 totalmente definido após o fim da fase de grupos, ficou claro qual caminho o Brasil terá que percorrer até uma eventual final.

A boa notícia para os brasileiros: o Brasil só pode encontrar a Argentina, atual campeã mundial, em uma possível semifinal — nunca antes disso.

Quem está do lado da chave do Brasil

O chaveamento dos 16 avos de final dividiu as 32 seleções classificadas em dois grandes lados. O quadrante do Brasil reúne, ao todo, 16 seleções, incluindo a própria Argentina:

O caminho do Brasil nos 16 avos e nas oitavas

O Brasil estreia na fase eliminatória contra o Japão, nesta segunda-feira, 29, em Houston. Se avançar, o próximo desafio nas oitavas de final será o vencedor de Costa do Marfim x Noruega.

Do outro lado desse mesmo quadrante, México x Equador e Inglaterra x RD Congo definem o adversário das quartas de final caso o Brasil supere as oitavas.

O caminho da Argentina no mesmo lado da chave

A Argentina, de Lionel Messi, ocupa o mesmo quadrante, mas em uma chave separada da do Brasil. Os argentinos enfrentam Cabo Verde nos 16 avos e, se vencerem, encaram o vencedor de Austrália x Egito nas oitavas.

Os outros confrontos desse bloco são Suíça x Argélia e Colômbia x Gana, que também podem cruzar com a Argentina nas quartas de final.

Brasil x Argentina só na semifinal

Como Brasil e Argentina estão no mesmo lado do chaveamento, mas em quadros distintos dentro dele, os dois só poderiam se enfrentar em uma semifinal, marcada para os dias 14 ou 15 de julho.

Antes disso, cada seleção precisa avançar por três fases eliminatórias (16 avos, oitavas e quartas) sem cruzar com a outra.

O outro lado da chave

Do lado oposto ao do Brasil estão concentradas várias das principais seleções europeias, como Alemanha, França, Holanda, Portugal, Espanha, Bélgica e Estados Unidos.

Esse grupo de potências só pode chegar à decisão pelo outro caminho do chaveamento, o que significa que, em tese, o Brasil teria pela frente apenas seleções desse lado em uma eventual final.