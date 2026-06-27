Esporte

Fase de grupos copa 2026

Inglaterra vence, se classifica em 1º e fica na chave do Brasil no mata-mata

Após um primeiro tempo nervoso, a seleção inglesa abriu o placar na segunda etapa com o seu camisa 10, Jude Bellingham

Kane: artilheiro inglês marcou o seu terceiro gol na Copa de 2026 (Paul Ellis/AFP)

Kane: artilheiro inglês marcou o seu terceiro gol na Copa de 2026 (Paul Ellis/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de junho de 2026 às 20h05.

A Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 no início da noite deste sábado, 27, e garantiu a primeira colocação do grupo L.

Após um primeiro tempo nervoso, a seleção inglesa abriu o placar na segunda etapa com o seu camisa 10, Jude Bellingham. O jogador do Real Madrid aproveitou cruzamento e fez seu primeiro gol na Copa. 

A seleção ampliou com o artilheiro Harry Kane de cabeça, que agora tem três gols na competição.

Com a vitória, a Inglaterra confirmou a primeira colocação e enfrentará um dos oito melhores terceiros colocados na segunda fase.

O chaveamento do mata-mata coloca a seleção europeia como possível adversária do Brasil no decorrer da competição. Caso vençam seus jogos, as duas seleções podem se enfrentar em uma eventual quartas de final.

Antes, os ingleses podem ter o México na disputa das oitavas de final.

Croácia vence Gana e avança em segundo

No outro jogo do grupo, a Croácia venceu Gana por 2 a 1 e garantiu a segunda colocação.

Petar Sucic, em um forte chute rasteiro, abriu o placar para os croatas. Gana chegou a empatar com Luckassen, mas levou o segundo gol, marcado por Vlasic de cabeça.

A seleção liderada pelo camisa 10 Luka Modric enfrentará o segundo colocado do grupo K, que deve ser Portugal ou Colômbia.

Gana, na terceira posição, deve enfrentar o primeiro colocado do grupo K, que também será os portugueses ou os colombianos.

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