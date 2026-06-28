Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem, sábado, 27

A Copa do Mundo de 2026 encerrou a fase de grupos neste sábado, 27, com seis jogos que definiram os últimos classificados para o mata-mata.

Inglaterra, Croácia, RD do Congo, Argentina, Colômbia e Portugal confirmaram vaga na próxima fase, enquanto Panamá, Uzbequistão e Arábia Saudita (eliminada na sexta) se despediram do torneio.

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Inglaterra vence Panamá e lidera o Grupo L

A Inglaterra confirmou favoritismo e venceu o Panamá por 2 a 0, em Nova Jersey, garantindo a liderança do Grupo L. Os gols ingleses foram marcados por Jude Bellingham e Harry Kane, que se tornou o maior artilheiro da história da seleção inglesa em Copas do Mundo, com 11 gols marcados na competição.

Com o resultado, o Panamá terminou a fase de grupos sem nenhum ponto e está eliminado do Mundial.

Croácia bate Gana em jogo de sobrevivência

Em grande atuação de Luka Modric, a Croácia venceu Gana por 2 a 1, na Filadélfia, e terminou em segundo lugar do Grupo L. A vitória foi sofrida: quem perdesse a partida corria risco real de eliminação.

Apesar da derrota, Gana se classificou para o mata-mata entre os melhores terceiros colocados da competição.

RD do Congo vence e faz história no Mundial

A RD do Congo derrotou o Uzbequistão por 3 a 1, em Atlanta, e garantiu vaga inédita no mata-mata da Copa do Mundo — a primeira vitória da seleção congolesa na história dos Mundiais. O time avançou em terceiro lugar do Grupo K e vai enfrentar a Inglaterra na próxima fase.

Já o Uzbequistão deixa a competição sem pontos somados.

Colômbia e Portugal empatam e ambos avançam

Em duelo direto pela liderança do Grupo K, Colômbia e Portugal ficaram no 0 a 0, no Hard Rock Stadium, em Miami. O resultado garantiu aos colombianos a primeira colocação da chave, enquanto os portugueses avançaram em segundo lugar.

A partida teve chances dos dois lados: Cristiano Ronaldo chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, assim como uma finalização colombiana já nos acréscimos.

Argentina vence a terceira seguida e lidera o Grupo J

A Argentina fechou a primeira fase com três vitórias em três jogos, batendo a Jordânia por 3 a 1, em Dallas, e confirmando a liderança do Grupo J. Lionel Messi começou no banco, entrou no segundo tempo e marcou o terceiro gol argentino — o sexto dele na competição.

Na próxima fase, a Argentina, atual campeã mundial, vai enfrentar Cabo Verde, estreante em Copas do Mundo.

Argélia e Áustria fazem jogo eletrizante e empatam

Em Kansas City, Argélia e Áustria empataram por 3 a 3, em uma partida com emoção até o último minuto pelo Grupo J.

O que vem a seguir

Com a fase de grupos encerrada, a Copa do Mundo de 2026 entra na fase eliminatória de 16 avos de final — etapa inédita, criada após o aumento do número de seleções participantes de 32 para 48.

O primeiro confronto do mata-mata já está definido: África do Sul x Canadá, neste domingo, 28, às 16h (horário de Brasília), em Inglewood, nos Estados Unidos.