'100 Dias': contagem regressiva para estreia tem vídeo narrado por Fernanda Gentil

Faltando 100 dias para a estreia nos cinemas, o filme "100 Dias" ganhou nesta terça-feira, 21, um vídeo de divulgação narrado pela jornalista Fernanda Gentil. A peça marca o início da contagem regressiva para o lançamento do filme dirigido por Carlos Saldanha, e que é inspirado no livro "Cem Dias Entre Céu e Mar", de Amyr Klink.

A campanha de divulgação conta também com o relançamento do livro, além de uma agenda na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP).

Previsto para estrear em 29 de outubro, "100 Dias" tem Filipe Bragança como o protagonista Amyr Klink. O filme retrata um dos episódios mais conhecidos da história da navegação brasileira. Em 1984, aos 29 anos, Klink cruzou sozinho o Atlântico Sul a bordo de uma embarcação projetada por ele mesmo.

O velejador partiu da costa da Namíbia e foi até Salvador. A experiência deu origem ao livro "Cem Dias Entre Céu e Mar", publicado no ano seguinte e considerado uma das principais obras brasileiras de literatura de viagem e aventura.

Literatura e cinema se encontram na FLIP

Na quinta-feira, 23, o evento recebe a mesa "100 Dias – Entre o Livro e o Filme", que reúne Amyr Klink, Carlos Saldanha, o ator Filipe Bragança, além das roteiristas Elena Soarez e Thais Tavares. A conversa discutirá o processo de transformar um relato autobiográfico em uma narrativa cinematográfica.

Já na sexta-feira, 24, Klink participa de uma sessão de autógrafos da nova edição de Cem Dias Entre Céu e Mar, lançada pela Companhia das Letras.