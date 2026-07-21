Marketing

'100 Dias': contagem regressiva para estreia tem vídeo narrado por Fernanda Gentil

Dirigido por Carlos Saldanha, filme adapta o livro 'Cem Dias Entre Céu e Mar', de Amyr Klink, e chega aos cinemas em outubro

'100 Dias': filme que adapta a história de Amyr Klink estreia dia 29 de outubro (Fabio Braga/Pivô Audiovisual)

'100 Dias': filme que adapta a história de Amyr Klink estreia dia 29 de outubro (Fabio Braga/Pivô Audiovisual)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 21 de julho de 2026 às 20h22.

Faltando 100 dias para a estreia nos cinemas, o filme "100 Dias" ganhou nesta terça-feira, 21, um vídeo de divulgação narrado pela jornalista Fernanda Gentil. A peça marca o início da contagem regressiva para o lançamento do filme dirigido por Carlos Saldanha, e que é inspirado no livro "Cem Dias Entre Céu e Mar", de Amyr Klink.

A campanha de divulgação conta também com o relançamento do livro, além de uma agenda na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP).

Previsto para estrear em 29 de outubro, "100 Dias" tem Filipe Bragança como o protagonista Amyr Klink. O filme retrata um dos episódios mais conhecidos da história da navegação brasileira. Em 1984, aos 29 anos, Klink cruzou sozinho o Atlântico Sul a bordo de uma embarcação projetada por ele mesmo.

O velejador partiu da costa da Namíbia e foi até Salvador. A experiência deu origem ao livro "Cem Dias Entre Céu e Mar", publicado no ano seguinte e considerado uma das principais obras brasileiras de literatura de viagem e aventura.

Literatura e cinema se encontram na FLIP

Na quinta-feira, 23, o evento recebe a mesa "100 Dias – Entre o Livro e o Filme", que reúne Amyr Klink, Carlos Saldanha, o ator Filipe Bragança, além das roteiristas Elena Soarez e Thais Tavares. A conversa discutirá o processo de transformar um relato autobiográfico em uma narrativa cinematográfica.

Já na sexta-feira, 24, Klink participa de uma sessão de autógrafos da nova edição de Cem Dias Entre Céu e Mar, lançada pela Companhia das Letras.

Acompanhe tudo sobre:Campanhas PublicitáriasCinema

Mais de Marketing

Fiat celebra 50 anos no Brasil com campanha, festival e ações até setembro

Cimed leva ao Brasileirão estratégia que triplicou vendas na Copa do Mundo

Johnnie Walker fecha campanha da Copa destacando a história de Cabo Verde

Com referências a Charlie Brown Jr., 99Food anuncia chegada a Santos

Mais na Exame

Economia

Alckmin diz que governo não vai retaliar os EUA por tarifaço: 'Olho por olho deixaria os dois cegos'

Brasil

Governo publica novas regras para trabalho no comércio em feriados; confira

Esporte

Quando jogam Real Madrid, Barcelona e Manchester City na pré-temporada? Veja o calendário

Mundo

Colômbia sediará escritório de aliança antidrogas de Trump, diz Espriella