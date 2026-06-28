Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasil tem retrospecto favorável contra o Japão; veja os duelos

A Seleção Brasileira encara o Japão na próxima segunda-feira, 29, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Vini Jr: em 14 jogos contra o Japão, o Brasil soma 11 vitórias (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vini Jr: em 14 jogos contra o Japão, o Brasil soma 11 vitórias (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 28 de junho de 2026 às 07h19.

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O Brasil inicia sua caminhada no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29, quando enfrenta o Japão, às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

Buscando uma vaga nas oitavas de final, a Seleção Brasileira conta com um retrospecto favorável diante dos japoneses. Ao longo da história, as duas seleções já se enfrentaram 14 vezes. O Brasil leva vantagem, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

A curiosidade é que o único triunfo japonês aconteceu justamente sob o comando de Carlo Ancelotti. Em outubro do ano passado, a Seleção Brasileira chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli ainda no primeiro tempo.

No entanto, os japoneses reagiram na etapa final e conseguiram uma virada, virando o jogo por 3 a 2, com gols de Takumi Minamino, Keito Nakamura e Ayase Ueda.

Apenas um duelo em Copas entre Brasil e Japão

Apesar do histórico de confrontos, Brasil e Japão só se enfrentaram uma vez em Copas do Mundo. O encontro aconteceu na edição de 2006, na Alemanha, pela última rodada da fase de grupos.

Na ocasião, a Seleção Brasileira venceu por 4 a 1. Ronaldo marcou duas vezes, enquanto Juninho Pernambucano e Gilberto completaram a goleada que confirmou a classificação brasileira para o mata-mata.[/grifar]

Veja todos os confronto entre Brasil e Japão:

  • Brasil 1 x 0 Japão - Amistoso (1989)
  • Japão 0 x 3 Brasil - Copa Umbro (1995)
  • Japão 1 x 5 Brasil - Amistoso (1995)
  • Japão 0 x 3 Brasil - Amistoso (1997)
  • Japão 0 x 2 Brasil - Amistoso (1999)
  • Brasil 0 x 0 Japão - Copa das Confederações (2001)
  • Japão 2 x 2 Brasil - Copa das Confederações (2005)
  • Japão 1 x 4 Brasil - Copa do Mundo (2006)
  • Japão 0 x 4 Brasil - Amistoso (2012)
  • Brasil 3 x 0 Japão - Copa das Confederações (2013)
  • Japão 0 x 4 Brasil - Amistoso (2014)
  • Japão 1 x 3 Brasil - Amistoso (2017)
  • Japão 0 x 1 Brasil - Amistoso (2022)
  • Japão 3 x 2 Brasil - Amistoso (2025)
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