Brasil tem retrospecto favorável contra o Japão; veja os duelos

Vini Jr: em 14 jogos contra o Japão, o Brasil soma 11 vitórias (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Publicado em 28 de junho de 2026 às 07h19.
O Brasil inicia sua caminhada no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29, quando enfrenta o Japão, às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.
Buscando uma vaga nas oitavas de final, a Seleção Brasileira conta com um retrospecto favorável diante dos japoneses. Ao longo da história, as duas seleções já se enfrentaram 14 vezes. O Brasil leva vantagem, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.
A curiosidade é que o único triunfo japonês aconteceu justamente sob o comando de Carlo Ancelotti. Em outubro do ano passado, a Seleção Brasileira chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli ainda no primeiro tempo.
No entanto, os japoneses reagiram na etapa final e conseguiram uma virada, virando o jogo por 3 a 2, com gols de Takumi Minamino, Keito Nakamura e Ayase Ueda.
Apesar do histórico de confrontos, Brasil e Japão só se enfrentaram uma vez em Copas do Mundo. O encontro aconteceu na edição de 2006, na Alemanha, pela última rodada da fase de grupos.
Na ocasião, a Seleção Brasileira venceu por 4 a 1. Ronaldo marcou duas vezes, enquanto Juninho Pernambucano e Gilberto completaram a goleada que confirmou a classificação brasileira para o mata-mata.[/grifar]