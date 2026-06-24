Saiba quem o Brasil deve enfrentar na próxima fase da Copa do Mundo

O Brasil derrotou a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami. Com o triunfo, a Seleção Brasileira chegou a 7 pontos e garantiu sua classificação como líder do Grupo C.

Assim, Carlo Ancelotti e seus comandados aguardam a definição do Grupo F, formado por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, para conhecer seu adversário da próxima fase. Por ter terminado na primeira posição, o Brasil vai enfrentar o segundo colocado da chave F.

Até o momento, o outro grupo tem a Holanda em 1º lugar, com a mesma pontuação do Japão, mas os holandeses levam a melhor nos critérios de desempate. Já a Suécia é a terceira, com 3 pontos. Por fim, a Tunísia, que perdeu seus dois jogos, já está eliminada.

Situação do Grupo F

Na última rodada da chave, que acontece nesta quinta-feira, 25, às 20h, os holandeses enfrentam os tunisianos e só dependem de si para avançar como líderes da chave. Já os japoneses enfrentam os suecos, quem vencer deve ficar com a segunda posição e cruzar com o Brasil no mata-mata.