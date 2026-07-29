Vozinha estrela campanha de divulgação de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'; assista

Um dos grandes personagens da Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha estrela como garoto-propaganda de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia', que estreou nesta quinta-feira, 29, nos cinemas brasileiros.

O atleta, de 40 anos, chamou atenção durante o mundial ao fechar o gol da seleção cabo-verdiana contra a Espanha e fazer defesas decisivas diante da Argentina.

Em uma campanha publicitária assinada pela agência Dojo, com apoio da Moshi e produção da KS Cinema, empresa que já acompanhava a carreira do goleiro, Vozinha caminha pelo gramado do Campo do Bitim, na ilha de São Vicente, sua cidade natal, revisitando o lugar onde tudo começou.

“Eu consigo defender achutes, mas não consigo defender vocês dos spoilers”, brinca Vozinha.

Vestindo uma camisa com o símbolo do Homem-Aranha, o goleiro passa o bastão simbólico para o público.

Assista ao vídeo:

Novo capítulo do herói

O quarto filme solo de Tom Holland no Universo Cinematográfico Marvel apresenta um Peter Parker vivendo sozinho depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, abrindo espaço para um capítulo mais maduro da franquia. O elenco reúne nomes como Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal e Sadie Sink.

As primeiras reações a "Homem-Aranha: Um Novo Dia" começaram a surgir após a première realizada em Los Angeles. Alguns críticos já classificam o longa da Marvel como o melhor filme da franquia estrelada por Tom Holland.