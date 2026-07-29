Tempestades e ventanias na quinta? Órgão faz alertas para Rio e São Paulo

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Repórter
Publicado em 29 de julho de 2026 às 20h28.
Última atualização em 29 de julho de 2026 às 20h33.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira um alerta de perigo para ventos intensos em áreas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. O nível é o segundo mais elevado na escala de severidade do órgão.
O aviso é válido até as 23h59 desta quarta-feira, com possibilidade de prorrogação. Pela manhã, o alerta havia sido classificado como perigo potencial, mas foi elevado às 10h diante da intensificação das condições meteorológicas.
O comunicado abrange:
De acordo com o Inmet, as rajadas foram provocadas pela chegada de uma frente fria ao litoral do Sudeste. No Rio de Janeiro, os ventos chegaram a 92 km/h, enquanto em São Paulo atingiram até 125 km/h.
Segundo a escala de Beaufort, a intensidade registrada no Rio se enquadra como tempestade, categoria capaz de provocar a queda e o arrancamento de árvores. Já na Região Metropolitana de São Paulo, os efeitos observados foram compatíveis com ventos de força semelhante à de um furacão.
No estado do Rio, o Corpo de Bombeiros informou que o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) emitiu, às 15h30, um alerta para os impactos da aproximação da frente fria pelo oceano. O aviso vale até as 7h de quinta-feira e abrange as regiões Costa Verde, Sul II, Baixada Fluminense, Metropolitana, Baixada Litorânea e Norte Fluminense.
Em São Paulo, ao menos três pessoas morreram em decorrência da ventania no litoral e no interior do estado. Cinco ocupantes de uma embarcação foram resgatados por um barco particular e levados a um píer no bairro São Francisco, onde receberam atendimento da Defesa Civil e do Samu. Entre as vítimas fatais está um homem de 50 anos que estava na embarcação.
No Rio, duas pessoas morreram e outra está desaparecida por causa das tempestades. O aeroporto Santos Dumont teve um apagão. Trens e o metrô ficaram paradas em razão da tempestade.
Com informações de O Globo