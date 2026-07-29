Tempestades e ventanias na quinta? Órgão faz alertas para Rio e São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira um alerta de perigo para ventos intensos em áreas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. O nível é o segundo mais elevado na escala de severidade do órgão.

O aviso é válido até as 23h59 desta quarta-feira, com possibilidade de prorrogação. Pela manhã, o alerta havia sido classificado como perigo potencial, mas foi elevado às 10h diante da intensificação das condições meteorológicas.

O comunicado abrange:

Todo o litoral de São Paulo;

No Rio de Janeiro, os municípios de Angra dos Reis, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Mangaratiba, Maricá, Niterói, Paraty, Rio Bonito, Rio Claro, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Tanguá;

No Paraná, as cidades de Guaraqueçaba e Paranaguá.

De acordo com o Inmet, as rajadas foram provocadas pela chegada de uma frente fria ao litoral do Sudeste. No Rio de Janeiro, os ventos chegaram a 92 km/h, enquanto em São Paulo atingiram até 125 km/h.

Segundo a escala de Beaufort, a intensidade registrada no Rio se enquadra como tempestade, categoria capaz de provocar a queda e o arrancamento de árvores. Já na Região Metropolitana de São Paulo, os efeitos observados foram compatíveis com ventos de força semelhante à de um furacão.

Vítimas no Rio e em SP

No estado do Rio, o Corpo de Bombeiros informou que o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) emitiu, às 15h30, um alerta para os impactos da aproximação da frente fria pelo oceano. O aviso vale até as 7h de quinta-feira e abrange as regiões Costa Verde, Sul II, Baixada Fluminense, Metropolitana, Baixada Litorânea e Norte Fluminense.

Em São Paulo, ao menos três pessoas morreram em decorrência da ventania no litoral e no interior do estado. Cinco ocupantes de uma embarcação foram resgatados por um barco particular e levados a um píer no bairro São Francisco, onde receberam atendimento da Defesa Civil e do Samu. Entre as vítimas fatais está um homem de 50 anos que estava na embarcação.

No Rio, duas pessoas morreram e outra está desaparecida por causa das tempestades. O aeroporto Santos Dumont teve um apagão. Trens e o metrô ficaram paradas em razão da tempestade.

Com informações de O Globo