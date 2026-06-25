Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem, quarta-feira, 24

A Copa do Mundo de 2026 começou a desenhar os primeiros confrontos da segunda fase após a rodada de quarta-feira, 24. O principal destaque foi a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, resultado que confirmou a Seleção na liderança do Grupo C e garantiu o time de Carlo Ancelotti no mata-mata.

Com o triunfo, o Brasil chegou a sete pontos, encerrou a primeira fase com duas vitórias e um empate e assegurou a primeira colocação da chave. A Seleção volta a campo na segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), contra o segundo colocado do Grupo F.

A nova etapa, chamada de 16 avos de final, marca o início dos duelos eliminatórios da Copa. As partidas seguem em jogo único e antecedem as tradicionais oitavas de final.

O primeiro confronto já definido do mata-mata será entre África do Sul x Canadá. As duas seleções avançaram na segunda colocação de seus grupos e abriram a lista de duelos confirmados da próxima fase.

Brasil vence a Escócia e confirma liderança

O Brasil derrotou a Escócia por 3 a 0 no Hard Rock Stadium, em Miami, e confirmou a primeira colocação do Grupo C.

A Seleção terminou a fase de grupos com sete pontos e saldo positivo de gols. Com a vitória, a equipe comandada por Carlo Ancelotti avançou ao mata-mata na liderança da chave.

A Escócia, apesar da derrota, terminou em terceiro lugar no grupo. Segundo as informações da rodada, a seleção escocesa também avançou como uma das melhores terceiras colocadas.

Marrocos vence o Haiti, mas fica em segundo no grupo do Brasil

Na mesma chave do Brasil, o Marrocos também venceu na última rodada. A seleção africana derrotou o Haiti por 4 a 2, chegou aos mesmos sete pontos da Seleção Brasileira e manteve a invencibilidade na competição.

Mesmo assim, o saldo de gols favoreceu o Brasil, que terminou na liderança do Grupo C. Com isso, os marroquinos avançaram ao mata-mata na segunda colocação da chave.

O Haiti se despediu da Copa sem pontuar.

Suíça vence Canadá e avança na Copa

A Suíça venceu o Canadá por 2 a 1 no BC Place, em Vancouver, e avançou na competição.

A seleção europeia abriu vantagem com gols de Rubén Vargas e Johan Manzambi. O Canadá descontou com Promise David, mas não conseguiu buscar o empate nos minutos finais.

Com o resultado, a Suíça confirmou a classificação. O Canadá, mesmo com a derrota, também aparece entre as seleções que avançaram e será adversário da África do Sul na próxima fase.

Bósnia e Herzegovina derrota Catar

A Bósnia e Herzegovina venceu o Catar por 3 a 1 no Lumen Field, em Seattle, e avançou na Copa do Mundo.

A equipe europeia construiu a vitória com gols de Kerim-Sam Alajbegović, um gol contra de Sultan Al Brake e outro de Ermin Mahmic. O Catar descontou com Hassan Al-Haydos.

Com o resultado, a Bósnia confirmou a classificação, enquanto o Catar encerrou sua participação no torneio.

México goleia a República Tcheca e avança em primeiro

O México venceu a República Tcheca por 3 a 0 no Estádio Azteca e confirmou a liderança do Grupo A.

Os gols mexicanos foram marcados por Mateo Chávez, Julian Quiñones e Álvaro Fidalgo. Com o resultado, o México chegou a nove pontos e avançou em primeiro lugar, com saldo de 6 gols.

A República Tcheca terminou em quarto lugar, com apenas um ponto, e foi eliminada da competição.

África do Sul vence Coreia do Sul e vai ao mata-mata

A África do Sul venceu a República da Coreia por 1 a 0 no Estádio BBVA, em Guadalupe, e confirmou a classificação para a próxima fase.

O gol da vitória foi marcado por Thapelo Maseko, após assistência de Tshepang Moremi. A equipe sul-africana sustentou a vantagem até o fim e garantiu a vaga com eficiência defensiva.

Com o resultado, a África do Sul avançou na segunda colocação do Grupo A e enfrentará o Canadá nos 16 avos de final.

Resultados dos jogos de quarta-feira, 24

Próximos jogos da Copa do Mundo

A fase de grupos continua nesta quinta-feira, 25, com mais seis partidas.