O hexa vem? Vini Jr. repete feito que só veio quando Brasil ganhou a Copa

Vinicius Junior alcançou nesta quarta-feira, na partida contra a Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo, uma marca que até então havia sido registrada apenas por campeões do mundo com a seleção brasileira.

O atacante do Real Madrid marcou em cada um dos três primeiros jogos do Brasil nesta Copa e passou a integrar um grupo seleto. Antes dele, somente Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo e Rivaldo (ambos em 2002) haviam conseguido o mesmo desempenho — todos terminaram suas campanhas com o título mundial.

No 51º jogo pela Seleção, Vini Jr. voltou a ser decisivo e chegou ao quarto gol na Copa de 2026. Diante da Escócia, marcou duas vezes e entrou na disputa pela artilharia do torneio. Um dos gols foi de cabeça, o primeiro dele desse jeito com a camisa da Seleção em Mundiais. O outro tento foi de Matheus Cunha.

Entre os precedentes históricos, o caso de Ronaldo é o mais emblemático. Artilheiro da Copa de 2002, com oito gols, iniciou o torneio com desempenho semelhante ao de Vini Jr. e terminou como campeão e principal goleador. Na mesma edição, Rivaldo também teve participação decisiva: marcou nos cinco primeiros jogos da equipe brasileira.

Romário, protagonista na conquista de 1994, também balançou as redes nas três primeiras partidas do Brasil. O atacante não marcou apenas nas oitavas de final, contra os Estados Unidos, e na decisão diante da Itália, vencida nos pênaltis.

Já Jairzinho mantém um feito que até hoje ninguém igualou é o único jogador brasileiro a marcar em todos os jogos da Seleção em uma Copa do Mundo. Em 1970, anotou sete gols na campanha do tricampeonato.

Jogadores da Seleção que marcaram nos primeiros jogos da campanha em Copas:

Vini Jr. (2026): quatro gols nos três primeiros jogos — marcou contra Marrocos, Haiti e duas vezes na última rodada.

quatro gols nos três primeiros jogos — marcou contra Marrocos, Haiti e duas vezes na última rodada. Rivaldo (2002): cinco gols nos cinco primeiros jogos — marcou contra Turquia, China, Costa Rica, Bélgica e Inglaterra.

cinco gols nos cinco primeiros jogos — marcou contra Turquia, China, Costa Rica, Bélgica e Inglaterra. Ronaldo (2002): cinco gols nos quatro primeiros jogos — gols contra Turquia, China (um), Costa Rica (dois) e Bélgica.

cinco gols nos quatro primeiros jogos — gols contra Turquia, China (um), Costa Rica (dois) e Bélgica. Romário (1994): três gols nos três primeiros jogos — marcou contra Rússia, Camarões e Suécia.

três gols nos três primeiros jogos — marcou contra Rússia, Camarões e Suécia. Jairzinho (1970): sete gols nos seis primeiros jogos — marcou contra Tchecoslováquia, Inglaterra, Romênia, Peru, Uruguai e Itália.

Próximo jogo do Brasil

A seleção está no mata-mata, mas ainda não sabe quem será seu adversário - Holanda e Japão são os favoritos. O próximo jogo do Brasil acontece na segunda-feira, 29, a partir das 14h, em Houston, no Texas.