CBF transforma convocação da Copa em megaevento com Ludmilla e João Gomes

A convocação de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 terá formato diferente dos anúncios tradicionais da CBF. Mais do que a divulgação dos 26 jogadores escolhidos pelo treinador italiano, o evento desta segunda-feira, 18, foi planejado pela entidade como uma grande cerimônia, com shows, ações institucionais, patrocinadores e convidados.

Museu do Amanhã substitui sede da CBF

Diferentemente das convocações anteriores, normalmente realizadas na sede da Confederação Brasileira de Futebol, o anúncio da lista final acontecerá no Museu do Amanhã, espaço inaugurado em 2015 e projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava.

Localizado próximo à Praça Mauá, o museu tem a Baía de Guanabara como pano de fundo e foi escolhido pela entidade para receber um evento de maior dimensão.

Segundo a CBF, a proposta é transformar a divulgação da lista em uma celebração do futebol brasileiro, reunindo elementos ligados ao passado e ao presente da seleção mais vencedora da história das Copas do Mundo.

De Ludmilla a João Gomes

O início da cerimônia está previsto para as 17h. Antes do anúncio oficial dos convocados, a programação contará com discursos, ações promocionais de patrocinadores, vídeos institucionais e apresentações musicais.

De acordo com informações divulgadas pela ESPN, o presidente da CBF, Samir Xaud, deve abrir o evento com um pronunciamento institucional.

Na sequência, estão previstas apresentações dos cantores Ludmilla, João Gomes, Samuel Rosa e Veigh.

O anúncio dos 26 convocados de Carlo Ancelotti deve ocorrer por volta das 17h45. Após a divulgação da lista, o treinador concederá entrevista coletiva.

Evento reúne imprensa internacional

A estrutura preparada pela CBF prevê ampla participação da imprensa nacional e internacional. Ao todo, cerca de 700 jornalistas foram credenciados para acompanhar a convocação, incluindo profissionais de países como Inglaterra, Escócia, Rússia e China.

Somando representantes de patrocinadores, convidados e imprensa, a expectativa é de que mais de mil pessoas circulem pelo Museu do Amanhã durante o evento.

O caminho até a Copa

Após a convocação, a Seleção Brasileira seguirá o cronograma de preparação para a Copa do Mundo.

A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. O primeiro compromisso em campo será um amistoso contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã.

A delegação brasileira embarca para os Estados Unidos em 1º de junho. Antes da estreia no Mundial, a equipe ainda enfrenta o Egito, em amistoso marcado para 6 de junho, em Cleveland.

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 será disputado em 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey.