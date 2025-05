De ex-goleiro a deputado suplente: quem é Samir Xaud, cartola de Roraima eleito presidente da CBF

Embora pouco conhecido pelo grande público, o mais novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, de 41 anos, eleito neste domingo, se tornou um nome rapidamente apoiado pela maioria das federações estaduais de futebol para substituir o ex-presidente Ednaldo Rodrigues.

Formado em medicina e atual vice-presidente da federação roraimense de futebol, Xaud jogou como goleiro na juventude, é faixa-preta de Jiu-Jitsu e chegou a se candidatar ao cargo de deputado federal, se tornando primeiro suplente pelo MDB. No entanto, se encontrou no mundo dos cartolas, seguindo os passos de seu pai, Zeca Xaud, que é presidente da federação roraimense há 42 anos.

Caçula de quatro irmãos — Sanderson, de 52 anos; Samara, de 48 e Sandrea, de 47 — Xaud nasceu em Boa Vista, capital de Roraima. Casado há quase 20 anos com Natália Xaud, eles têm três filhos.

Especializado em infectologia e medicina esportiva, o presidente da CBF tem uma clínica médica na região, que patrocina os times locais: Náutico Roraima, Atlético Progresso Clube (APC) e Atlético Rio Negro Clube, segundo o Estadão.

Paralelamente, Xaud também se tornou instrutor de crossfit certificado, e atua como empresário do ramo fitness, sendo um dos donos de uma das principais academias da cidade, chamada Core Centro de Treinamento e o galpão de crossfit, Naru Crossfit. Além do futebol, em que atuava como goleiro em times locais, durante a juventude, o presidente também é faixa preta de Jiu-Jitsu.

Processos judiciais

O médico tentou, sem sucesso, ingressar na política como deputado estadual em 2018 e 2022 — ele é o primeiro suplente do MDB. Samir é irmão de Samara e Sandrea, que têm ligações com escândalos políticos, conforme publicou o blog do Lauro Jardim.

Samara, ex-assessora do senador Chico Rodrigues (flagrado com R$ 33 mil escondidos na cueca em outubro de 2020), é casada com Jean Frank Lobato, ex-deputado estadual acusado pela Polícia Federal de ser operador do esquema do senador, atualmente no PSB. Sandrea é casada com Roger Pimentel, empresário acusado de superfaturar a venda de testes rápidos de Covid-19 para a Secretaria de Saúde de Roraima durante a pandemia, em prejuízo estimado de R$ 1 milhão.

Xaud também é sócio da Life Fitness com Simone Bekel, que foi presa em 2018 durante a Operação Escuridão, da PF, que apurava fraudes em contratos de alimentação em presídios e hospitais de Roraima. A empresa consta como "inapta" na Receita Federal por omissão de declarações fiscais.

Suspeitas de improbidade administrativa

Samir Xaud também responde a um processo por improbidade administrativa no Tribunal de Justiça de Roraima. A acusação, feita pelo Ministério Público do Estado com base em auditorias do Tribunal de Contas, afirma que, enquanto diretor do Hospital Geral de Roraima (HGR), ele teria participado da falsificação de documentos para simular serviços médicos inexistentes, beneficiando indevidamente a empresa Coopebras e gerando um prejuízo de R$ 1,4 milhão aos cofres públicos. A informação foi dada pelo Estadão.

Inicialmente, Xaud afirmou à imprensa que o processo fora arquivado, mas documentos do TJRR mostram que a ação segue em tramitação. A defesa do dirigente alega que o candidato se referia a um processo administrativo interno, que teria sido arquivado por falta de indícios.

Abordada sobre os assuntos, a defesa de Samir Xaud deu a seguinte explicação (nota na íntegra ao fim da reportagem):

"No âmbito do Tribunal de Contas do Estado, todas as certidões negativas evidenciam a inexistência de pendências ou restrições. Desta forma, Samir Xaud plenamente habilitado, com idoneidade comprovada e sem qualquer irregularidade em sua atuação como gestor público"

"Em relação ao processo de improbidade, não há nenhum indício de irregularidade praticada, seja na esfera pública ou privada de Samir Xaud. Este fato será demonstrado no momento oportuno, nos autos do processo, após citação e manifestação de todas as partes".

Terreno em área de proteção ambiental

Xaud está envolvido em outra polêmica: ele tenta regularizar a "Fazenda Paraíso Perdido", um terreno em Rorainópolis (RR) localizado em área de proteção ambiental. A propriedade está em uma região marcada por grilagem e disputas fundiárias. Há uma diferença de 13 anos entre a data de posse (2008) declarada por Xaud, em assinatura própria, e a data de escritura registrada em cartório (2021).

Segundo o UOL, em abril de 2023, um parecer técnico da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima (FEMARH-RR) determinou que fossem cancelados ou suspensos os Cadastros Ambientais Rurais (CAR) de 617 imóveis que invadiam Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Parques Estaduais. O terreno em nome de Xaud consta na área da Reserva Itapará-Boiaçu, parte da Área de Proteção Ambiental Baixo Rio Branco. Os advogados de Xaud negaram que ele seja dono da propriedade.

Sobre o assunto, a defesa de Samir Xaud disse:

"Quanto à alegação de infração ambiental, não há nenhum processo de regularização fundiária, seja de natureza rural ou urbana, em nome de Samir Xaud. Certidão atualizada e emitida, nesta quinta-feira (22), pelo Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (ITERAIMA), comprova esta afirmação".

Confira a nota da defesa de Samir Xaud na íntegra

"Nota de Esclarecimento

Samir Xaud não possui quaisquer pendências junto à Polícia Federal, à Justiça Federal, à Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, o que pode ser comprovado por certidões negativas emitidas por todos estes órgãos.

Em relação ao processo de improbidade, não há nenhum indício de irregularidade praticada, seja na esfera pública ou privada de Samir Xaud. Este fato será demonstrado no momento oportuno, nos autos do processo, após citação e manifestação de todas as partes.

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado, todas as certidões negativas evidenciam a inexistência de pendências ou restrições. Desta forma, Samir Xaud plenamente habilitado, com idoneidade comprovada e sem qualquer irregularidade em sua atuação como gestor público.

Quanto à alegação de infração ambiental, não há nenhum processo de regularização fundiária, seja de natureza rural ou urbana, em nome de Samir Xaud. Certidão atualizada e emitida, nesta quinta-feira (22), pelo Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (ITERAIMA), comprova esta afirmação.

Além disso, não há registro de qualquer violação de normas ambientais em seu nome na Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FEMARH)."