Filho de Ancelotti confirma Neymar na pré-lista da Copa e diz que atacante 'está melhorando'

Faltando um mês para o início da Copa do Mundo de 2026, marcada para começar em 11 de junho, o auxiliar técnico da Seleção Brasileira, Davide Ancelotti, confirmou que Neymar está entre os 55 nomes enviados pela CBF à Fifa na pré-lista da competição.

Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o filho do técnico Carlo Ancelotti afirmou que a presença do camisa 10 do Santos na relação preliminar está ligada à evolução de sua condição física, mas evitou garantir a convocação do atacante para o Mundial.

"Se ele está nessa lista é porque sua condição física está melhorando. Depois, até o dia 18 de maio, faremos a redução até chegar aos 26 que irão para os Estados Unidos", disse Davide Ancelotti ao podcast Tripletta.

A pré-lista é uma exigência administrativa e esportiva da Fifa para todas as seleções classificadas para a Copa do Mundo. Cada país precisa enviar uma relação preliminar com entre 35 e 55 jogadores elegíveis para o torneio, incluindo obrigatoriamente ao menos quatro goleiros.

Somente atletas presentes nessa lista podem aparecer na convocação final. Estar fora da relação praticamente elimina qualquer chance de disputar o Mundial, enquanto a inclusão ainda não garante vaga definitiva entre os 26 escolhidos por Carlo Ancelotti.

A convocação oficial da seleção brasileira será realizada na próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Antes disso, Neymar ainda terá dois compromissos pelo Santos, ambos contra o Coritiba. O primeiro será nesta quarta-feira, 13, pela Copa do Brasil, em duelo decisivo por vaga na próxima fase. O segundo acontece no domingo, 17, pelo Campeonato Brasileiro.