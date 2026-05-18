Musk perde ação contra OpenAI por prazo expirado, decide júri na Califórnia

Elon Musk chega ao tribunal federal Ronald V. Dellums, em Oakland, na Califórnia, para audiência do processo contra a OpenAI e o CEO Sam Altman; empresário acusa a companhia de abandonar proposta original sem fins lucrativos ao migrar para modelo comercial (Getty Images)
Repórter
Publicado em 18 de maio de 2026 às 14h59.
Última atualização em 18 de maio de 2026 às 15h02.
O empresário Elon Musk perdeu nesta segunda-feira, 18, uma etapa decisiva de sua disputa judicial contra a OpenAI, após um júri em Oakland, na Califórnia, concluir que a ação foi apresentada fora do prazo legal. A decisão enfraquece o processo movido pelo bilionário contra a empresa que ajudou a fundar e financiar nos primeiros anos.
Musk entrou com a ação em fevereiro de 2024 contra o CEO da OpenAI, Sam Altman, o presidente da companhia, Greg Brockman, e a própria empresa. Ele acusava os executivos de terem “roubado uma instituição de caridade” ao transformar a organização em uma estrutura que inclui operações com fins lucrativos.
Segundo o processo, Musk contribuiu com cerca de US$ 38 milhões nos primeiros anos da OpenAI, criada originalmente como uma entidade sem fins lucrativos voltada ao desenvolvimento seguro de inteligência artificial.
A Microsoft também foi incluída no caso como corré, sob acusação de ter ajudado a OpenAI por meio de seus investimentos bilionários na companhia. A parceria entre as empresas se tornou um dos principais pilares da corrida global por inteligência artificial generativa.
Musk deixou a OpenAI em 2018 e, cinco anos depois, lançou sua própria empresa de inteligência artificial, a xAI. Desde então, o empresário passou a criticar publicamente a direção tomada pela OpenAI, especialmente após o sucesso do chatbot, programa de conversação baseado em IA, ChatGPT.
A ação judicial era vista como um risco potencial aos planos financeiros da OpenAI, incluindo uma possível abertura de capital que poderia se tornar uma das maiores do setor de tecnologia. A decisão do júri representa uma vitória relevante para Altman, Brockman e os investidores da empresa.
Embora o júri tivesse apenas caráter consultivo, a juíza Yvonne Gonzalez Rogers indicou que deve seguir o entendimento apresentado pelos jurados. Segundo ela, há “uma quantidade substancial de evidências” para sustentar a conclusão de que o prazo legal para o processo expirou.
A magistrada fez o comentário diretamente ao advogado de Musk após a leitura da decisão. O júri levou cerca de uma hora e meia para deliberar antes de apresentar o veredito.
A disputa entre Musk e OpenAI se tornou um dos conflitos mais visíveis da indústria de inteligência artificial, reunindo acusações sobre governança corporativa, controle de tecnologias estratégicas e a crescente influência de grandes empresas de tecnologia no setor.