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Thiago Silva na Seleção? Ancelotti diz que tem planos para o jogador na Copa do Mundo

Defensor está na expectativa de integrar a lista final da Seleção

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 14h47.

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Carlo Ancelotti confirmou que Thiago Silva segue nos planos da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, mesmo com a possibilidade de o defensor disputar o torneio aos 41 anos.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador destacou o desempenho recente do zagueiro e afirmou que o jogador mantém condições físicas para integrar o elenco brasileiro no próximo Mundial. Nesta segunda-feira, 18, a Confederação Brasileira de Futebol anunciará a convocação da seleção para a competição.

"Thiago Silva está nos planos, sim. Ele vem jogando muito bem, conquistou o Campeonato Português e está em ótima forma física", afirmou Ancelotti.

O defensor vive a expectativa de integrar a lista final da Seleção. Caso seja convocado, Thiago Silva alcançará a marca de cinco participações em Copas do Mundo, feito registrado por poucos atletas na história do futebol brasileiro.

Durante a entrevista, Ancelotti também comentou a situação de Neymar e condicionou a presença do atacante no Mundial ao desempenho físico apresentado nos próximos meses.

"A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar", declarou o treinador italiano.

Segundo Ancelotti, não existe questionamento sobre a capacidade técnica do camisa 10, mas o acompanhamento da condição física será determinante para uma eventual convocação.

"Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim", disse.

Ancelotti destaca lideranças e relembra Copa de 1994

Carlo Ancelotti também ressaltou a importância das lideranças no elenco da Seleção Brasileira e citou jogadores considerados referências internas para a condução do grupo.

"Líderes são importantes. Felizmente, este elenco tem líderes muito respeitados. Líderes que não falam muito, mas dão um bom exemplo, como Alisson Becker, Casemiro, Marquinhos e Raphinha. Nesse sentido, o elenco está em boas mãos", afirmou.

A Copa do Mundo de 2026 marcará a quarta experiência de Ancelotti em Mundiais, somando participações como jogador e integrante de comissão técnica da Itália. O treinador disputou as edições de 1986 e 1990 pela seleção italiana. Em 1994, trabalhou como auxiliar técnico de Arrigo Sacchi na campanha que terminou com o vice-campeonato diante do Brasil, nos Estados Unidos.

Ao comentar o torneio disputado em solo norte-americano, Ancelotti relembrou as condições climáticas enfrentadas durante a competição.

"Em 1994, os jogos eram ao meio-dia em Nova York, com temperaturas de 43°C. Agora, os horários são melhores. O clima não será um problema como era em 1994", afirmou.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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