Que horas e onde assistir à convocação da Seleção Brasileira?

Copa do Mundo 2016: acompanhe tudo sobre a convocação (MANAN VATSYAYANA / AFP via Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 15 de maio de 2026 às 10h33.
Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo 2026, os brasileiros estão prestes a conhecer os nomes que vão usar a camisa amarela no torneio. A Convocação da Seleção Brasileira acontece logo no início da próxima semana.
Depois de enviar à Fifa a pré-lista com 55 nomes, Carlo Ancelotti anunciará na próxima segunda-feira, 18, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial.
Carlo Ancelotti anunciará os convocados na segunda-feira, 18 de maio, às 17h (de Brasília).
O anúncio da lista final terá transmissão ao vivo em TV aberta, canais esportivos e plataformas digitais.
TV Globo, SporTV, ESPN, CBF TV, ge.tv e CazéTV vão transmitir o evento.
A pré-lista teve algumas surpresas e indicativos importantes sobre os planos da comissão técnica.
Jogadores que ainda se recuperam de lesão, como Alisson, Lucas Paquetá e Raphinha, apareceram entre os 55 nomes enviados à Fifa.
Por outro lado, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão ficaram fora da relação inicial por problemas físicos.
Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.
O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Após a partida, os atletas terão folga e voltam a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos.
A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.
Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.
Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.