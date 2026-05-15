Esporte

Que horas e onde assistir à convocação da Seleção Brasileira?

Jogadores escolhidos para a Copa do Mundo 2026 serão revelados na próxima semana

Copa do Mundo 2016: acompanhe tudo sobre a convocação (MANAN VATSYAYANA / AFP via Getty Images)

Copa do Mundo 2016: acompanhe tudo sobre a convocação (MANAN VATSYAYANA / AFP via Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 10h33.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

Faltando menos de um mês para a Copa do Mundo 2026, os brasileiros estão prestes a conhecer os nomes que vão usar a camisa amarela no torneio. A Convocação da Seleção Brasileira acontece logo no início da próxima semana.

Depois de enviar à Fifa a pré-lista com 55 nomes, Carlo Ancelotti anunciará na próxima segunda-feira, 18, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial.

Quando será a convocação da Seleção Brasileira?

Carlo Ancelotti anunciará os convocados na segunda-feira, 18 de maio, às 17h (de Brasília).

Onde assistir à convocação do Brasil?

O anúncio da lista final terá transmissão ao vivo em TV aberta, canais esportivos e plataformas digitais.

TV Globo, SporTV, ESPN, CBF TV, ge.tv e CazéTV vão transmitir o evento.

Quem já está fora da Copa?

A pré-lista teve algumas surpresas e indicativos importantes sobre os planos da comissão técnica.

Jogadores que ainda se recuperam de lesão, como Alisson, Lucas Paquetá e Raphinha, apareceram entre os 55 nomes enviados à Fifa.

Por outro lado, Éder Militão, Rodrygo e Estêvão ficaram fora da relação inicial por problemas físicos.

Qual é o caminho da Seleção até a Copa?

Uma semana depois da convocação oficial, os 26 jogadores escolhidos por Ancelotti devem se apresentar em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem.

O primeiro compromisso será o amistoso contra o Panamá, marcado para 31 de maio, às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após a partida, os atletas terão folga e voltam a se apresentar em 1º de junho. No mesmo dia, a Seleção fará as fotos oficiais da Copa antes do embarque para os Estados Unidos. 

A delegação brasileira viajará em voo fretado às 20h, saindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com chegada prevista para Nova York às 5h do dia 2 de junho.

Nos Estados Unidos, o Brasil ficará concentrado no recém-inaugurado CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey, onde fará a preparação para a estreia no Mundial.

Antes do início da Copa, a equipe ainda disputará um último amistoso contra o Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Ruud x Darderi: que horas e onde assistir à semifinal do Masters de Roma hoje

Copa do Brasil define 16 sobreviventes; veja como será sorteio das oitavas

Qual é a fortuna de Vini Jr.? Jogador e Virginia anunciam fim do namoro

Com nomes de peso, Bélgica anuncia 26 convocados para a Copa do Mundo

Mais na Exame

Esporte

Ruud x Darderi: que horas e onde assistir à semifinal do Masters de Roma hoje

Future of Money

Bitcoin se mantém acima de US$ 80 mil após aprovação do Clarity Act nos EUA

Inteligência Artificial

Depois do texto, a voz: a nova corrida da IA é conversacional

Tecnologia

Cerebras estreia na Nasdaq com salto de 68% e transforma CEO em novo bilionário da IA