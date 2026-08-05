Como as empresas brasileiras estão se preparando para o Dia dos Pais?

O Dia dos Pais, celebrado em 9 de agosto, segue como uma das datas mais relevantes para o varejo e o setor de serviços no Brasil.

A tendência para 2026 é reforçar os investimentos em campanhas e experiências que vão além do incentivo ao consumo, apostando em narrativas que valorizam o afeto, as diferentes configurações familiares e a criação de conexões genuínas com os consumidores.

De coleções especiais e ativações de marca a experiências exclusivas e ações de impacto social, as iniciativas mostram como o mercado tem transformado a data. Confira algumas das principais apostas deste ano no Dia dos Pais.

Foxton celebra o Dia dos Pais com campanha estrelada por Daniel de Oliveira

A Foxton celebra o Dia dos Pais com uma campanha estrelada por Daniel de Oliveira e apresenta uma reflexão sobre a paternidade a partir do conceito "Tão perto e tão forte".

A marca propõe um olhar para as relações entre pais e filhos por meio das memórias compartilhadas. O foco é mostrar que a presença vai além do momento presente e permanece viva nos gestos, lembranças e experiências construídas ao longo da vida.

Inspirada por estudos sobre desenvolvimento emocional e memória afetiva, a campanha destaca que o vínculo entre pais e filhos se fortalece pelas histórias vividas em conjunto.

Para Daniel de Oliveira, pai de três filhos, a campanha traduz sua própria experiência ao mostrar como as lembranças moldam quem somos e permanecem presentes no cotidiano.

Com direção criativa de Igor de Barros, a narrativa transforma o afeto em protagonista e convida à criação de novas memórias. A coleção de Dia dos Pais reúne peças pensadas para acompanhar esses momentos, combinando conforto e versatilidade.

As novidades fazem parte do Preview de Verão 27, feitas para reforçar a identidade da Foxton, com destaque para tecidos leves, linhos, tricots, modelagens amplas e construções contemporâneas que unem funcionalidade e sofisticação para o dia a dia.

Vans celebra o Dia dos Pais com campanha "Clássicos criam Clássicos"

A Vans apresenta sua campanha de Dia dos Pais 2026, "Clássicos criam Clássicos", que celebra a influência dos pais como mentores e inspiração para as novas gerações.

A iniciativa destaca como valores, paixões e estilo são transmitidos de pai para filho, reforçando o compromisso da marca em incentivar a criatividade e fortalecer os laços familiares.

Como parte da campanha, a Vans reúne uma seleção de produtos pautada no legado e versatilidade.

Para as crianças, o destaque é o Old Skool V Infantil, disponível em diferentes cores e estampas, incluindo a versão New Primary Check .

Para os pais, o SK8-Hi em uma variedade de cores.

A coleção de Dia dos Pais já está disponível no e-commerce da marca, nas Vans Stores e em revendedores autorizados em todo o Brasil.

RIOSUL celebra o Dia dos Pais com promoção exclusiva de Compre e Ganhe no Iguatemi One

RIOSUL Shopping Center aposta em uma promoção especial de "Compre e Ganhe". Entre os dias 27 de julho e 9 de agosto, os clientes Iguatemi One que somarem R$ 700 em compras nas lojas participantes e cadastrarem os cupons fiscais no aplicativo do programa de relacionamento ganham uma Mala Esportiva LIVE!.

Fundada em 2002 em Jaraguá do Sul (SC), a LIVE! atualmente é uma das principais marcas de activewear do Brasil.

A experiência da promoção foi desenhada para ser totalmente digital e integrada ao aplicativo Iguatemi One.

A promoção é limitada a um brinde por CPF, enquanto durarem os estoques.

Clientes da categoria Diamond contam com um brinde adicional exclusivo, ampliando os benefícios oferecidos durante a campanha.

Hotel das Cataratas celebra o Dia dos Pais com brunch especial em meio às Cataratas do Iguaçu

O Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel celebra o Dia dos Pais com um brunch especial no domingo, 9 de agosto, das 13h às 16h, no restaurante Ipê.

Assinada pelo chef executivo Luiz Guilherme Cyrino, a experiência reúne hóspedes e visitantes em um cenário exclusivo: o único hotel localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, com vista para as Cataratas do Iguaçu.

O menu traz uma seleção de carnes preparadas na parrilla e no fogo de chão, estação de charcutaria, buffet internacional, variedade de saladas e sobremesas artesanais.

A experiência inclui ainda bebidas como vinhos, espumante, Negroni, Gin Tônica e opções não alcoólicas.

O brunch custa R$ 480,00 + 10% por pessoa, mediante reserva.

Visitantes podem garantir a participação por meio de pagamento antecipado ou garantia com cartão de crédito.

História, fé e natureza inspiram passeio em família no Dia dos Pais em Aparecida

Um passeio pelo local onde começou a história da devoção à Padroeira do Brasil é a proposta do Parque Três Pescadores para o Dia dos Pais.

Entre 1º e 15 de agosto, o atrativo, localizado em Aparecida (SP), concede meia-entrada para pais acompanhados de um pagante, mediante comprovação. A promoção é válida exclusivamente pelo site oficial.

Instalado no Porto Itaguaçu, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717, o parque ocupa uma área de quase 30 mil metros quadrados e reúne experiências que apresentam a origem da devoção.

Entre os destaques estão a Vila dos Pescadores, ambientação que recria o cenário do século XVIII, e um percurso com sete painéis artísticos em alto-relevo que retratam milagres atribuídos à imagem.

O parque funciona de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 8h às 17h, permanecendo fechado às terças-feiras.