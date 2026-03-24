Quando voltam os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil? Veja as datas

O torcedor que ficará sem jogos do calendário nacional nesta semana já tem resposta sobre o retorno das principais competições do país. O Brasileirão volta após a pausa da Data Fifa de março, enquanto a Copa do Brasil teve nesta segunda-feira, 23, o sorteio da quinta fase, cujos jogos de ida e volta já estão previstos. Saiba quando serão os próximos jogos no calendário brasileiro.

Quando volta o Brasileirão 2026

A CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 9 e 10 do Brasileirão 2026, confirmando o reinício da competição em 1º de abril. Segundo a entidade, a nona rodada começa nessa data com seis partidas. A própria CBF informou que as rodadas 11 a 18 serão detalhadas posteriormente, mas a volta da Série A já está definida oficialmente para o início de abril.

Por que o Brasileirão parou nesta semana

A pausa desta semana ocorreu em razão da Data Fifa de março, período reservado para partidas de seleções nacionais. Por isso, não há rodada do Campeonato Brasileiro entre os dias 23 e 31 de março. O calendário oficial da CBF já previa essa interrupção.

Durante esse intervalo, a Seleção Brasileira entra em campo em amistosos preparatórios, o que afeta diretamente os clubes que cedem atletas ao elenco de Carlo Ancelotti. Esse foi justamente o contexto dos cortes recentes de Alex Sandro e Gabriel Magalhães e das convocações de Kaiki e Hugo Souza.

Quando serão os jogos da quinta fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil também teve mais uma parte de seu calendário divulgado nesta segunda-feira com o sorteio da quinta fase realizado pela CBF. Os confrontos desta etapa serão disputados em jogos de ida e volta, com o primeiro duelo previsto para os dias 21 a 23 de abril e a volta marcada para 12 a 14 de maio.

Esse formato segue o regulamento da competição a partir da quinta fase, quando o mata-mata passa a ser disputado em dois jogos.

Sorteio da Copa do Brasil define próximos confrontos

O sorteio da quinta fase foi o principal evento do dia e organizou o caminho dos clubes que seguem vivos na disputa. Veja os confrontos:

Atlético-MG x Ceará

Cruzeiro x Goiás

Athletico-PR x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança-SE

Vasco x Paysandu

Fortaleza x CRB

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Red Bull Bragantino x Mirassol

Corinthians x Barra-SC

Fluminense x Operário-PR

Palmeiras x Jacuipense-BA

Internacional x Athletic-MG

Santos x Coritiba

São Paulo x Juventude

As datas de cada confronto ainda será cofirmada pela CBF.