Esporte

Copa do Brasil define 16 sobreviventes; veja como será sorteio das oitavas

Flamengo e Botafogo estão entre as surpresas eliminadas; sorteio das oitavas acontece no dia 26 de maio, na sede da CBF

Copa do Brasil: quinta fase foi marcada por eliminações de equipes consideradas favoritas (CBF/Divulgação)

Copa do Brasil: quinta fase foi marcada por eliminações de equipes consideradas favoritas (CBF/Divulgação)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de maio de 2026 às 09h54.

A Copa do Brasil de 2026 definiu todos os classificados para as oitavas de final da competição. Após os duelos de volta serem definidos na última quinta-feira, 14, o torneio conheceu os 16 clubes que avançam para a próxima fase da competição.

As oitavas de final irão acontecer após a paralisação da Copa do Mundo, marcada para os dias 1 e 2 de agosto, com a volta marcada para 5 e 6 do mesmo mês.

Os confrontos serão definidos por meio de sorteio, que acontecerá no dia 26 de maio, às 11h, de Brasília, na sede da CBF.

Todos os clubes podem se enfrentar sem restrição.

Na quinta fase, times considerados favoritos deram adeus ao torneio. O Flamengo, por exemplo, foi eliminado pelo Vitória, no Barradão. O Botafogo também foi eliminado, só que pela Chapecoense.

Antes, o São Paulo havia sido eliminado pelo Juventude, enquanto Santos, Remo, Vasco, Palmeiras, Atlético-MG, Mirassol, Grêmio, Athletico-PR, Fortaleza e Corinthians garantiram a classificação.

Veja os classificados

  • Athletico-PR (eliminou o Atlético-GO)
  • Atlético-MG (eliminou o Ceará)
  • Chapecoense (eliminou o Botafogo)
  • Corinthians (eliminou o Barra-SC)
  • Cruzeiro (eliminou o Goiás)
  • Fluminense (eliminou o Operário-PR)
  • Fortaleza (eliminou o CRB)
  • Grêmio (eliminou o Confiança)
  • Internacional (eliminou o Athletic)
  • Juventude (eliminou o São Paulo)
  • Mirassol (eliminou o Bragantino)
  • Palmeiras (eliminou o Jacuipense)
  • Remo (eliminou o Bahia)
  • Santos (eliminou o Coritiba)
  • Vasco (eliminou o Paysandu)
  • Vitória (eliminou o Flamengo)

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