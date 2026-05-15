Copa do Brasil define 16 sobreviventes; veja como será sorteio das oitavas

A Copa do Brasil de 2026 definiu todos os classificados para as oitavas de final da competição. Após os duelos de volta serem definidos na última quinta-feira, 14, o torneio conheceu os 16 clubes que avançam para a próxima fase da competição.

As oitavas de final irão acontecer após a paralisação da Copa do Mundo, marcada para os dias 1 e 2 de agosto, com a volta marcada para 5 e 6 do mesmo mês.

Os confrontos serão definidos por meio de sorteio, que acontecerá no dia 26 de maio, às 11h, de Brasília, na sede da CBF.

Todos os clubes podem se enfrentar sem restrição.

Veja os classificados