Campeão da Copa do Brasil ainda não foi decidido. E agora?

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, disputado na noite da última quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, em São Paulo. O resultado mantém a decisão do título em aberto para a partida de volta, marcada para o próximo domingo, 21, às 18h, no Maracanã. O confronto reuniu pouco mais de 47 mil torcedores e foi marcado por equilíbrio e lances anulados por impedimento.

O duelo teve maior movimentação no primeiro tempo. Aos 18 minutos, Rayan recebeu passe, avançou entre os zagueiros do Corinthians e finalizou com precisão, mas o gol foi invalidado por impedimento. Pouco depois, aos 25, Memphis Depay balançou as redes após jogada construída por Garro, André Ramalho e Yuri Alberto, porém a arbitragem também assinalou posição irregular do atacante holandês.

Decisão fica para o Maracanã

No segundo tempo, o Vasco criou a melhor oportunidade do jogo. Em cruzamento direcionado à marca do pênalti, Barros subiu de cabeça e acertou a trave, no lance de maior perigo da etapa final. O Corinthians respondeu com maior controle da posse de bola, mas sem conseguir superar a marcação adversária.

Com o empate sem gols no jogo de ida, quem vencer no Maracanã conquista o título da Copa do Brasil. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, já que o regulamento do torneio não prevê prorrogação na final.

Além disso, a Copa do Brasil 2025 garante premiação elevada aos finalistas. O campeão receberá R$ 77,1 milhões, enquanto o vice ficará com cerca de R$ 33 milhões, valores referentes apenas à decisão. Ao longo da competição, as equipes também acumularam premiações por fase alcançada.

Próximo jogo da final Copa do Brasil