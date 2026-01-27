Esporte

Brasileirão Série A: veja todos os jogos da 1ª rodada

Confira todos os horários dos jogos desta quarta-feira e quinta-feira

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12h55.

O torcedor brasileiro já pode comemorar o início de um ano que promete tudo menos tédio.

O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A.  Os confrontos seguem na quinta-feira, 29, completando esse início da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A rodada inaugural reúne clássicos regionais, duelos entre campeões nacionais e partidas espalhadas por diferentes estados do país. Ela marca o pontapé inicial de uma temporada que terá 38 rodadas, pausa no meio do ano para a Copa do Mundo da Fifa e previsão de encerramento em 2 de dezembro.

Quais serão os jogos desta quarta-feira?

JogoHorárioEstádioOnde assistir
Atlético-MG x Palmeiras19hArena MRV (Belo Horizonte)Sportv, Premiere
Internacional x Athletico-PR19hBeira-Rio (Porto Alegre)Premiere
Coritiba x RB Bragantino19hCouto Pereira (Curitiba)Premiere
Vitória x Remo19hBarradão (Salvador)Premiere
Fluminense x Grêmio19h30Maracanã (Rio de Janeiro)Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN
Corinthians x Bahia20hVila Belmiro (Santos)Premiere, YouTube da CBN
São Paulo x Flamengo21h30Morumbis (São Paulo)TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN

Quais são os jogos desta quinta-feira?

JogoHorárioEstádioOnde assistir
Mirassol x Vasco20hJosé Maria de Campos Maia (Mirassol)Premiere
Botafogo x Cruzeiro21h30Nilton Santos (Rio de Janeiro)Prime Video

Onde assistir aos jogos do Brasileirão

Na edição de 2026, o Brasileirão mantém um modelo de transmissões compartilhadas. A TV Globo exibe um jogo por rodada em TV aberta, enquanto o Sportv transmite as partidas na TV por assinatura.

O Premiere segue com a maior parte dos confrontos via pay-per-view.

A Record divide a exibição de um jogo por rodada com a CazéTV, no YouTube.

Já o Prime Video transmite partidas exclusivas ao longo do campeonato, dentro do acordo com clubes da Liga Forte União (LFU). Algumas partidas também terão exibição no YouTube da CBN e no GE TV.

