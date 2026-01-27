Brasileirão Série A: veja todos os jogos da 1ª rodada

Flamengo: time conquistou (David Ramos / Equipe/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12h55.
O torcedor brasileiro já pode comemorar o início de um ano que promete tudo menos tédio.
O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Os confrontos seguem na quinta-feira, 29, completando esse início da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
A rodada inaugural reúne clássicos regionais, duelos entre campeões nacionais e partidas espalhadas por diferentes estados do país. Ela marca o pontapé inicial de uma temporada que terá 38 rodadas, pausa no meio do ano para a Copa do Mundo da Fifa e previsão de encerramento em 2 de dezembro.
|Jogo
|Horário
|Estádio
|Onde assistir
|Atlético-MG x Palmeiras
|19h
|Arena MRV (Belo Horizonte)
|Sportv, Premiere
|Internacional x Athletico-PR
|19h
|Beira-Rio (Porto Alegre)
|Premiere
|Coritiba x RB Bragantino
|19h
|Couto Pereira (Curitiba)
|Premiere
|Vitória x Remo
|19h
|Barradão (Salvador)
|Premiere
|Fluminense x Grêmio
|19h30
|Maracanã (Rio de Janeiro)
|Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN
|Corinthians x Bahia
|20h
|Vila Belmiro (Santos)
|Premiere, YouTube da CBN
|São Paulo x Flamengo
|21h30
|Morumbis (São Paulo)
|TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN
|Jogo
|Horário
|Estádio
|Onde assistir
|Mirassol x Vasco
|20h
|José Maria de Campos Maia (Mirassol)
|Premiere
|Botafogo x Cruzeiro
|21h30
|Nilton Santos (Rio de Janeiro)
|Prime Video
Na edição de 2026, o Brasileirão mantém um modelo de transmissões compartilhadas. A TV Globo exibe um jogo por rodada em TV aberta, enquanto o Sportv transmite as partidas na TV por assinatura.
O Premiere segue com a maior parte dos confrontos via pay-per-view.
A Record divide a exibição de um jogo por rodada com a CazéTV, no YouTube.
Já o Prime Video transmite partidas exclusivas ao longo do campeonato, dentro do acordo com clubes da Liga Forte União (LFU). Algumas partidas também terão exibição no YouTube da CBN e no GE TV.