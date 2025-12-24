Flamengo lidera ranking da CBF pelo sexto ano seguido; veja lista

O Flamengo manteve a liderança do Ranking de Clubes da CBF pelo sexto ano consecutivo. A lista foi divulgada nesta quarta-feira, 24, véspera de Natal, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Campeão do Campeonato Brasileiro, o clube rubro-negro soma 16.314 pontos e segue à frente dos principais rivais do país.

Corinthians sobe e entra no top 2

O Corinthians, campeão da Copa do Brasil no último domingo, subiu da quarta posição no ranking de 2025 para a vice-liderança em 2026, com 14.930 pontos.

O top 5 do ranking é completado por Palmeiras (13.860 pontos), Atlético-MG (13.696) e São Paulo (13.556).

Critérios do ranking da CBF

O ranking considera o desempenho dos clubes nas competições nacionais disputadas nos últimos cinco anos. Entram no cálculo a participação e as campanhas nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

As competições mais recentes têm peso maior na pontuação, conforme a Convenção de Pontos adotada pela CBF.

Vasco, Cruzeiro e Mirassol avançam

Impulsionados pelo desempenho recente, Vasco e Cruzeiro registraram saltos relevantes no ranking. O clube carioca, finalista da Copa do Brasil, subiu cinco posições e entrou no top 10.

Já o time mineiro, terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil, ganhou oito posições e aparece em 11º lugar. O Mirassol foi o clube que mais avançou no top 30, com ganho de nove posições.

Top 10 do ranking de clubes da CBF 2026

Flamengo – 16.314 pontos Corinthians – 14.930 pontos Palmeiras – 13.860 pontos Atlético-MG – 13.696 pontos São Paulo – 13.556 pontos Fluminense – 13.006 pontos Botafogo – 12.834 pontos Athletico – 12.656 pontos Bahia – 12.632 pontos Vasco – 11.330 pontos

Ranking nacional das federações

No Ranking Nacional das Federações (RNF), São Paulo manteve a liderança, com 93.528 pontos. O Rio de Janeiro aparece em segundo, com 61.308 pontos.

As cinco primeiras posições são completadas pelas federações de Minas Gerais (41.451), Rio Grande do Sul (39.283) e Paraná (31.792).

A colocação no RNF define o número de vagas destinadas a cada estado em competições como a Copa do Brasil, a Série D, a Copa do Nordeste e a Copa Verde.