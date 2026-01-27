Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 27 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13h22.

Os confrontos do Campeonato Alemão, com destaque para St. Pauli x RB Leipzig e Werder Bremen x Hoffenheim, além da partida entre Fiorentina x Como pelas oitavas da Copa da Itália, são os principais destaques desta terça-feira, 27 de janeiro.

A agenda ainda conta com jogos do Campeonato Carioca, Capixaba, Argentino, além do Campeonato Egípcio e da Terceira Divisão Inglesa.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Egípcio

  • 12h - Al Ahly x Wadi Degla - Link Sport Club Podcast

Campeonato Alemão

  • 16h30 - Werder Bremen x Hoffenheim - OneFootball
  • 16h30 - St. Pauli x RB Leipzig - OneFootball

Copa da Itália

  • 17h - Fiorentina x Como - SportyNet (YouTube)

Campeonato Inglês - Terceira Divisão

  • 17h - Doncaster x Leyton Orient - Disney+

Campeonato Carioca

  • 17h - Maricá x Sampaio Corrêa-RJ - Premiere

Campeonato Capixaba

  • 21h - Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES - TV Brasil e TVE ES

Campeonato Argentino

  • 22h15 - Atlético Tucumán x Central Córdoba - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do RB Leipzig hoje?

O jogo St. Pauli x RB Leipzig terá transmissão ao vivo no OneFootball, às 16h30.

Que horas é o jogo da Fiorentina pela Copa da Itália?

O jogo Fiorentina x Como terá transmissão ao vivo no canal SportyNet (YouTube), às 17h.

Qual canal vai passar o jogo do Maricá no Carioca?

O jogo Maricá x Sampaio Corrêa-RJ será transmitido ao vivo no Premiere, às 17h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 27.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 27.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 27.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 27.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Premiere

  • 17h - Maricá x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca

TV Brasil

  • 21h - Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES - Campeonato Capixaba

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

OneFootball

  • 16h30 - Werder Bremen x Hoffenheim - Campeonato Alemão
  • 16h30 - St. Pauli x RB Leipzig - Campeonato Alemão

Disney+

  • 17h - Doncaster x Leyton Orient - Terceira Divisão Inglesa
  • 22h15 - Atlético Tucumán x Central Córdoba - Campeonato Argentino

SportyNet (YouTube)

  • 17h - Fiorentina x Como - Copa da Itália

TVE ES

  • 21h - Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES - Campeonato Capixaba

Link Sport Club Podcast

  • 12h - Al Ahly x Wadi Degla - Campeonato Egípcio
