Jogos de hoje, terça-feira, 27 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos do Campeonato Alemão, com destaque para St. Pauli x RB Leipzig e Werder Bremen x Hoffenheim, além da partida entre Fiorentina x Como pelas oitavas da Copa da Itália, são os principais destaques desta terça-feira, 27 de janeiro.
A agenda ainda conta com jogos do Campeonato Carioca, Capixaba, Argentino, além do Campeonato Egípcio e da Terceira Divisão Inglesa.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Egípcio
- 12h - Al Ahly x Wadi Degla - Link Sport Club Podcast
Campeonato Alemão
- 16h30 - Werder Bremen x Hoffenheim - OneFootball
- 16h30 - St. Pauli x RB Leipzig - OneFootball
Copa da Itália
- 17h - Fiorentina x Como - SportyNet (YouTube)
Campeonato Inglês - Terceira Divisão
- 17h - Doncaster x Leyton Orient - Disney+
Campeonato Carioca
- 17h - Maricá x Sampaio Corrêa-RJ - Premiere
Campeonato Capixaba
- 21h - Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES - TV Brasil e TVE ES
Campeonato Argentino
- 22h15 - Atlético Tucumán x Central Córdoba - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do RB Leipzig hoje?
O jogo St. Pauli x RB Leipzig terá transmissão ao vivo no OneFootball, às 16h30.
Que horas é o jogo da Fiorentina pela Copa da Itália?
O jogo Fiorentina x Como terá transmissão ao vivo no canal SportyNet (YouTube), às 17h.
Qual canal vai passar o jogo do Maricá no Carioca?
O jogo Maricá x Sampaio Corrêa-RJ será transmitido ao vivo no Premiere, às 17h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 27.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 27.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 27.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 27.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Premiere
- 17h - Maricá x Sampaio Corrêa-RJ - Campeonato Carioca
TV Brasil
- 21h - Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES - Campeonato Capixaba
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
OneFootball
- 16h30 - Werder Bremen x Hoffenheim - Campeonato Alemão
- 16h30 - St. Pauli x RB Leipzig - Campeonato Alemão
Disney+
- 17h - Doncaster x Leyton Orient - Terceira Divisão Inglesa
- 22h15 - Atlético Tucumán x Central Córdoba - Campeonato Argentino
SportyNet (YouTube)
- 17h - Fiorentina x Como - Copa da Itália
TVE ES
- 21h - Desportiva Ferroviária x Rio Branco-ES - Campeonato Capixaba
Link Sport Club Podcast
- 12h - Al Ahly x Wadi Degla - Campeonato Egípcio