Brasileirão 2025: os times com maiores riscos de rebaixamento no campeonato — e um deles é paulista

Com menos de três meses para o fim do Campeonato Brasileiro de 2025, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol brigam pelas primeiras posições, enquanto Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport seguem na lanterna.

E, segundo uma análise do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport e o Fortaleza estão no topo da lista das equipes com maiores chances de rebaixamento, com probabilidades alarmantes de queda para a Série B: de 96,1% e 74,8%, respectivamente.

Além de Sport e Fortaleza, outros clubes que correm sério risco de rebaixamento incluem Juventude (50,5%), Vitória (50,3%), Santos (33,7%) e Vasco (33,2%).

Clubes tradicionais sob risco moderado

Equipes tradicionais como Corinthians (5%), Grêmio (15,8%), Ceará (10,4%) e Atlético-MG (11,4%) apresentam risco moderado de rebaixamento, segundo a UFMG.

Embora suas chances ainda sejam consideráveis, essas equipes têm mais tempo para evitar a queda. O Internacional, com 10,4%, tem uma probabilidade mais baixa de rebaixamento, mas ainda deve permanecer atento às rodadas finais.

Os clubes com chances de rebaixamento mais baixas são Fluminense, São Paulo e Botafogo, com probabilidade inferior a 5%. Os times, de acordo com a pesquisa, estão em uma posição confortável na tabela e não devem enfrentar grandes dificuldades para garantir sua permanência na Série A.

Lista dos times com maior probabilidade de rebaixamento