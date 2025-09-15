Esporte

Brasileirão 2025: os times com maiores riscos de rebaixamento no campeonato — e um deles é paulista

Sport e Fortaleza dominam a lista de risco, enquanto clubes tradicionais, como o paulista em questão, também lutam contra a queda para a Série B

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13h00.

Com menos de três meses para o fim do Campeonato Brasileiro de 2025, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol brigam pelas primeiras posições, enquanto Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport seguem na lanterna.

E, segundo uma análise do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport e o Fortaleza estão no topo da lista das equipes com maiores chances de rebaixamento, com probabilidades alarmantes de queda para a Série B: de 96,1% e 74,8%, respectivamente.

Além de Sport e Fortaleza, outros clubes que correm sério risco de rebaixamento incluem Juventude (50,5%), Vitória (50,3%), Santos (33,7%) e Vasco (33,2%).

Clubes tradicionais sob risco moderado

Equipes tradicionais como Corinthians (5%), Grêmio (15,8%), Ceará (10,4%) e Atlético-MG (11,4%) apresentam risco moderado de rebaixamento, segundo a UFMG.

Embora suas chances ainda sejam consideráveis, essas equipes têm mais tempo para evitar a queda. O Internacional, com 10,4%, tem uma probabilidade mais baixa de rebaixamento, mas ainda deve permanecer atento às rodadas finais.

Os clubes com chances de rebaixamento mais baixas são Fluminense, São Paulo e Botafogo, com probabilidade inferior a 5%. Os times, de acordo com a pesquisa, estão em uma posição confortável na tabela e não devem enfrentar grandes dificuldades para garantir sua permanência na Série A.

Lista dos times com maior probabilidade de rebaixamento

  • Sport - 96,1%
  • Fortaleza - 74,8%
  • Juventude - 50,5%
  • Vitória - 50,3%
  • Santos - 33,7%
  • Vasco - 33,2%
  • Grêmio - 15,8%
  • Atlético-MG - 11,4%
  • Inernacional - 10,4%
  • Ceará - 10,4%
  • Corinthians - 5%
  • Fluminense - 4,4%
  • Red Bull Bragantino - 3,8%
  • São Paulo - 0,10%
  • Botafogo - 0,051%
  • Bahia - 0,007%
  • Mirassol - 0,001%
Acompanhe tudo sobre:EsportesFutebolBrasileirãoSantos Futebol Clube

Mais de Esporte

Copa Davis: João Fonseca garante classificação do Brasil

Brasileira Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool

Corinthians vence Cruzeiro por 1x0 e conquista heptacampeonato no Brasileirão Feminino

São Paulo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Mercados

Trump pressiona Powell por corte nas taxas de juros em meio a temores de recessão

Brasil

Governo irá notificar 80 mil empregadores para regularizar o FGTS de trabalhadores domésticos

ESG

IBGE inicia pesquisa para mapear impactos das enchentes históricas no RS

Casual

'O Agente Secreto' é escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para o Oscar de 2026