Brasileirão: 10 times ainda correm risco de rebaixamento; veja quais

Matematicamente, Sport e Juventude já estão rebaixados, mas outros dois times também vão cair para a segunda divisão

Neymar, do Santos: time paulista tem 51,4% de chance de cair (Alexandre Schneider / Correspondente autônomo/Getty Images)

Neymar, do Santos: time paulista tem 51,4% de chance de cair (Alexandre Schneider / Correspondente autônomo/Getty Images)

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10h56.

Com apenas duas rodadas pela frente no Brasileirão, a parte de baixo da tabela da série A concentra a maior tensão desta reta final.

Duas equipes já estão garantidas na Série B de 2026: Sport e Juventude, ambos com 100% de chances de queda. Outras duas vagas, porém, seguem em aberto. Segundo probabilidades calculadas pelo departamento de estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pelo menos dez times correm o risco de cair para a segunda divisão.

Os mais pressionados são Fortaleza, Santos, Internacional, Vitória e Ceará, todos com mais de 5% de risco de queda. São os times em situação mais delicada e que dependem diretamente de seus resultados para permanecer na elite do futebol brasileiro.

Outros cinco clubes aparecem com chances inferiores a 1%: Bragantino, Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Grêmio. Para esse grupo, seria necessário um alinhamento improvável de resultados.

No caso do Corinthians, por exemplo, o cenário de queda só aconteceria se o time perdesse os dois jogos finais e os rivais diretos vencessem ambos. Ainda assim, o risco existe: 0,001%.

De acordo com Gilcione Oliveira, matemático da UFMG, as chances de rebaixamento de Corinthians e Grêmio são mínimas. "Nesta rodada, se Santos, Inter, Ceará e Fortaleza tropeçarem, as chances de rebaixamento dessas equipes devem ser zeradas", disse ao UOL.

Veja os times com chance de queda para a Série B

  • Sport - 100% (já rebaixado)
  • Juventude - 100% (já rebaixado)
  • Fortaleza - 69,5%
  • Santos - 51,4%
  • Internacional - 40,8%
  • Vitória - 30,6%
  • Ceará - 7,5%
  • Red Bull Bragantino - 0,15%
  • Atlético-MG - 0,042%
  • Vasco - 0,02%
  • Corinthians - 0,001%
  • Grêmio - 0,0004%
