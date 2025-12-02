Brasileirão: 10 times ainda correm risco de rebaixamento; veja quais

Com apenas duas rodadas pela frente no Brasileirão, a parte de baixo da tabela da série A concentra a maior tensão desta reta final.

Duas equipes já estão garantidas na Série B de 2026: Sport e Juventude, ambos com 100% de chances de queda. Outras duas vagas, porém, seguem em aberto. Segundo probabilidades calculadas pelo departamento de estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pelo menos dez times correm o risco de cair para a segunda divisão.

Os mais pressionados são Fortaleza, Santos, Internacional, Vitória e Ceará, todos com mais de 5% de risco de queda. São os times em situação mais delicada e que dependem diretamente de seus resultados para permanecer na elite do futebol brasileiro.

Outros cinco clubes aparecem com chances inferiores a 1%: Bragantino, Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Grêmio. Para esse grupo, seria necessário um alinhamento improvável de resultados.

No caso do Corinthians, por exemplo, o cenário de queda só aconteceria se o time perdesse os dois jogos finais e os rivais diretos vencessem ambos. Ainda assim, o risco existe: 0,001%.

De acordo com Gilcione Oliveira, matemático da UFMG, as chances de rebaixamento de Corinthians e Grêmio são mínimas. "Nesta rodada, se Santos, Inter, Ceará e Fortaleza tropeçarem, as chances de rebaixamento dessas equipes devem ser zeradas", disse ao UOL.

Veja os times com chance de queda para a Série B