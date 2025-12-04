Quando é a próxima rodada do Brasileirão? Veja data e horário dos jogos

O Flamengo se consagrou campeão do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, 3, na 37ª rodada do campeonato. Apesar do título, os jogos do Brasileirão continuam — e a última rodada está marcada para o próximo domingo, 7.
Veja o calendário da 38ª rodada do Brasileirão
Fluminense x Bahia
- Dia: 7/12
- Horário: 16h
- Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ
Botafogo x Fortaleza
- Dia: 7/12
- Horário: 16h
- Local: Estádio Nilton Santos – Rio de Janeiro, RJ
Corinthians x Juventude
- Dia: 7/12
- Horário: 16h
- Local: Neo Química Arena – São Paulo, SP
Santos x Cruzeiro
- Dia: 7/12
- Horário: 16h
- Local: Vila Belmiro – Santos, SP
Mirassol x Flamengo
- Dia: 7/12
- Horário: 16h
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia – Mirassol, SP
Atlético Mineiro x Vasco da Gama
- Dia: 7/12
- Horário: 16h
- Local: Arena MRV – Belo Horizonte, MG
Internacional x Red Bull Bragantino
- Dia: 7/12
- Horário: 16h
- Local: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre, RS
Vitória x São Paulo
- Dia: 7/12
- Horário: 16h
- Local: Estádio Manoel Barradas – Salvador, BA
Ceará x Palmeiras
- Dia: 7/12
- Horário: 16h
- Local: Arena Castelão – Fortaleza, CE
Sport x Grêmio
- Dia: 7/12
- Horário: 16h
- Local: Ilha do Retiro – Recife, PE