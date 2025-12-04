Esporte

Quando é a próxima rodada do Brasileirão? Veja data e horário dos jogos

Saiba quando é a 38ª (e última) rodada do Campeonato Brasileiro

Flamengo: time venceu Campeonato Brasileiro na quarta-feira, 3 (Pedro Vilela/Getty Images)

Flamengo: time venceu Campeonato Brasileiro na quarta-feira, 3 (Pedro Vilela/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08h50.

O Flamengo se consagrou campeão do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, 3, na 37ª rodada do campeonato. Apesar do título, os jogos do Brasileirão continuam — e a última rodada está marcada para o próximo domingo, 7.

Veja o calendário da 38ª rodada do Brasileirão

Fluminense x Bahia

  • Dia: 7/12
  • Horário: 16h
  • Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

Botafogo x Fortaleza

  • Dia: 7/12
  • Horário: 16h
  • Local: Estádio Nilton Santos – Rio de Janeiro, RJ

Corinthians x Juventude

  • Dia: 7/12
  • Horário: 16h
  • Local: Neo Química Arena – São Paulo, SP

Santos x Cruzeiro

  • Dia: 7/12
  • Horário: 16h
  • Local: Vila Belmiro – Santos, SP

Mirassol x Flamengo

  • Dia: 7/12
  • Horário: 16h
  • Local: Estádio José Maria de Campos Maia – Mirassol, SP

Atlético Mineiro x Vasco da Gama

  • Dia: 7/12
  • Horário: 16h
  • Local: Arena MRV – Belo Horizonte, MG

Internacional x Red Bull Bragantino

  • Dia: 7/12
  • Horário: 16h
  • Local: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre, RS

Vitória x São Paulo

  • Dia: 7/12
  • Horário: 16h
  • Local: Estádio Manoel Barradas – Salvador, BA

Ceará x Palmeiras

  • Dia: 7/12
  • Horário: 16h
  • Local: Arena Castelão – Fortaleza, CE

Sport x Grêmio

  • Dia: 7/12
  • Horário: 16h
  • Local: Ilha do Retiro – Recife, PE
Acompanhe tudo sobre:BrasileirãoFutebol

Mais de Esporte

Sorteio da Copa do Mundo 2026 é amanhã; veja horário e onde assistir

Quanto o Flamengo ganhou com a Libertadores e o Brasileirão?

Flamengo chega ao 9º título e vira vice-líder histórico do Brasileirão

Flamengo vence Ceará e conquista Brasileirão

Mais na Exame

Ciência

Ele mudou o universo, mas não sabia onde morava: o paradoxo Einstein

Negócios

Franquias faturam R$ 76 bilhões no 3º trimestre

Mercados

Corte dos EUA exclui cláusula de plano de recuperação da Gol. O que muda?

Pop

O conselho de Taylor Swift para a sua carreira