Flamengo chega ao 9º título e vira vice-líder histórico do Brasileirão

Flamengo: time venceu Campeonato Brasileiro na quarta-feira, 3 (Luis ACOSTA / AFP)
Redação Exame
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 05h43.
A vitória por 1 x 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira, 3, garantiu ao Flamengo o nonocampeonato do Campeonato Brasileiro. A conquista faz o Rubro-negro ultrapassar o Santos em número de títulos e se consolidar como o segundo maior campeão da competição.
O time carioca venceu o Brasileirão nas temporadas de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025.
A liderança no ranking segue com o Palmeiras, que acumula 12 títulos nacionais. O Santos permanece com 8.
O grupo dos cinco maiores campeões do Brasileirão se completa com Corinthians (7 títulos) e São Paulo (6).
Palmeiras — 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)
Flamengo — 9 títulos (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)
Santos — 8 títulos (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)
Corinthians — 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)
São Paulo — 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)
Cruzeiro — 4 títulos (1966, 2003, 2013 e 2014)
Vasco — 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)
Fluminense — 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)
Internacional — 3 títulos (1975, 1976 e 1979)
Atlético-MG — 3 títulos (1937, 1971 e 2021)
Botafogo — 3 títulos (1968, 1995 e 2024)
Bahia — 2 títulos (1959 e 1988)
Grêmio — 2 títulos (1981 e 1996)
Athletico-PR — 1 título (2001)
Coritiba — 1 título (1985)
Guarani — 1 título (1978)
Sport — 1 título (1987)