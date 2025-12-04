Flamengo chega ao 9º título e vira vice-líder histórico do Brasileirão

A vitória por 1 x 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira, 3, garantiu ao Flamengo o nonocampeonato do Campeonato Brasileiro. A conquista faz o Rubro-negro ultrapassar o Santos em número de títulos e se consolidar como o segundo maior campeão da competição.

O time carioca venceu o Brasileirão nas temporadas de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025.

A liderança no ranking segue com o Palmeiras, que acumula 12 títulos nacionais. O Santos permanece com 8.

O grupo dos cinco maiores campeões do Brasileirão se completa com Corinthians (7 títulos) e São Paulo (6).

Times com mais títulos do Brasileirão:

Palmeiras — 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

Flamengo — 9 títulos (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)

Santos — 8 títulos (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)

Corinthians — 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo — 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Demais campeões do Brasileirão: