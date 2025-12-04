Esporte

Flamengo chega ao 9º título e vira vice-líder histórico do Brasileirão

Time carioca venceu o Campeonato Brasileiro nas temporadas de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025

Flamengo: time venceu Campeonato Brasileiro na quarta-feira, 3 (Luis ACOSTA / AFP)

4 de dezembro de 2025

A vitória por 1 x 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira, 3, garantiu ao Flamengo o nonocampeonato do Campeonato Brasileiro. A conquista faz o Rubro-negro ultrapassar o Santos em número de títulos e se consolidar como o segundo maior campeão da competição.

O time carioca venceu o Brasileirão nas temporadas de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025.

A liderança no ranking segue com o Palmeiras, que acumula 12 títulos nacionais. O Santos permanece com 8.

O grupo dos cinco maiores campeões do Brasileirão se completa com Corinthians (7 títulos) e São Paulo (6).

Times com mais títulos do Brasileirão:

Demais campeões do Brasileirão:

  • Cruzeiro — 4 títulos (1966, 2003, 2013 e 2014)

  • Vasco — 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)

  • Fluminense — 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)

  • Internacional — 3 títulos (1975, 1976 e 1979)

  • Atlético-MG — 3 títulos (1937, 1971 e 2021)

  • Botafogo — 3 títulos (1968, 1995 e 2024)

  • Bahia — 2 títulos (1959 e 1988)

  • Grêmio — 2 títulos (1981 e 1996)

  • Athletico-PR — 1 título (2001)

  • Coritiba — 1 título (1985)

  • Guarani — 1 título (1978)

  • Sport — 1 título (1987)

