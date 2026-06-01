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João Fonseca não está sozinho: Brasil tem três representantes nas quartas de Roland Garros

Luisa Stefani e Marcelo Demoliner seguem vivos nas duplas e garantem campanhas históricas para o tênis brasileiro em Paris

João Fonseca: brasileiro avançou às quartas de final do Grand Slam francês (Dimitar Dilkoff/AFP)

João Fonseca: brasileiro avançou às quartas de final do Grand Slam francês (Dimitar Dilkoff/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 15h46.

João Fonseca não é o único brasileiro que segue na disputa por um título em Roland Garros. Além do carioca, que entra em quadra nesta terça-feira, 2, pelas quartas de final da chave de simples, Luisa Stefani e Marcelo Demoliner também estão entre os oito melhores de suas respectivas competições de duplas no Grand Slam francês.

Aos 19 anos, Fonseca faz a melhor campanha de sua carreira em torneios de Grand Slam. Atual número 30 do mundo, ele enfrenta o tcheco Jakub Mensik, 27º do ranking da ATP, em busca de uma vaga inédita na semifinal. A partida está marcada para as 15h15 (de Brasília), na quadra Philippe Chatrier.

Marcelo Demoliner roland garros quartas duplas

Nas duplas masculinas, Marcelo Demoliner avançou às quartas de final ao lado do indiano N. Sriram Balaji. A parceria derrotou os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, cabeças de chave número 6, por 7/5 e 6/4.

O resultado representa a melhor campanha de Demoliner em Roland Garros. O gaúcho nunca havia passado da segunda rodada no torneio e agora iguala seu melhor desempenho em Grand Slams, alcançado no US Open de 2022.

Em busca de uma vaga na semifinal, Demoliner e Balaji enfrentarão os cabeças de chave número 2, o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten.

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski comemoram a classificação às oitavas de final das duplas femininas de Roland Garros 2026. A parceria chega embalada por seis vitórias consecutivas e busca vaga nas quartas de final do Grand Slam disputado em Paris.

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski: dupla venceu seis jogos seguidos e disputa nesta segunda-feira uma vaga nas quartas de final de Roland Garros (@norastankovic/Divulgação)

No feminino, Luisa Stefani também segue fazendo história. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira avançou às quartas de final após vencer a norueguesa Ulrike Eikeri e a americana Quinn Gleason por 7/5 e 6/4.

A classificação garante a melhor campanha da paulistana em Roland Garros. Até então, seu melhor resultado no torneio havia sido a chegada às oitavas de final nas edições de 2020, 2023 e 2025.

Além do desempenho inédito em Paris, Stefani também assegurou o melhor ranking de sua carreira. Atual número 9 do mundo nas duplas, ela deixará o torneio ocupando, no mínimo, a oitava posição.

Nas quartas de final, Stefani e Dabrowski enfrentarão a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva.

Com Fonseca na simples, Demoliner nas duplas masculinas e Stefani nas duplas femininas, o Brasil chega à segunda semana de Roland Garros com representantes em três chaves diferentes e segue vivo na briga por vagas nas semifinais do torneio.

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