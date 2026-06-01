João Fonseca não está sozinho: Brasil tem três representantes nas quartas de Roland Garros

João Fonseca não é o único brasileiro que segue na disputa por um título em Roland Garros. Além do carioca, que entra em quadra nesta terça-feira, 2, pelas quartas de final da chave de simples, Luisa Stefani e Marcelo Demoliner também estão entre os oito melhores de suas respectivas competições de duplas no Grand Slam francês.

Aos 19 anos, Fonseca faz a melhor campanha de sua carreira em torneios de Grand Slam. Atual número 30 do mundo, ele enfrenta o tcheco Jakub Mensik, 27º do ranking da ATP, em busca de uma vaga inédita na semifinal. A partida está marcada para as 15h15 (de Brasília), na quadra Philippe Chatrier.

Nas duplas masculinas, Marcelo Demoliner avançou às quartas de final ao lado do indiano N. Sriram Balaji. A parceria derrotou os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, cabeças de chave número 6, por 7/5 e 6/4.

O resultado representa a melhor campanha de Demoliner em Roland Garros. O gaúcho nunca havia passado da segunda rodada no torneio e agora iguala seu melhor desempenho em Grand Slams, alcançado no US Open de 2022.

Em busca de uma vaga na semifinal, Demoliner e Balaji enfrentarão os cabeças de chave número 2, o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten.

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski: dupla venceu seis jogos seguidos e disputa nesta segunda-feira uma vaga nas quartas de final de Roland Garros (@norastankovic/Divulgação)

No feminino, Luisa Stefani também segue fazendo história. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira avançou às quartas de final após vencer a norueguesa Ulrike Eikeri e a americana Quinn Gleason por 7/5 e 6/4.

A classificação garante a melhor campanha da paulistana em Roland Garros. Até então, seu melhor resultado no torneio havia sido a chegada às oitavas de final nas edições de 2020, 2023 e 2025.

Além do desempenho inédito em Paris, Stefani também assegurou o melhor ranking de sua carreira. Atual número 9 do mundo nas duplas, ela deixará o torneio ocupando, no mínimo, a oitava posição.

Nas quartas de final, Stefani e Dabrowski enfrentarão a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva.

Com Fonseca na simples, Demoliner nas duplas masculinas e Stefani nas duplas femininas, o Brasil chega à segunda semana de Roland Garros com representantes em três chaves diferentes e segue vivo na briga por vagas nas semifinais do torneio.