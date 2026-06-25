Brasil pode ser eliminado no próximo jogo da Copa? Veja como funciona o mata-mata

O Brasil garantiu a liderança do Grupo C e avançou para a fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026. A partir de agora, porém, não há mais margem para erros. Diferentemente da fase de grupos, em que é possível se recuperar de um tropeço, as partidas eliminatórias definem quem segue vivo na disputa pelo título.

Isso significa que, se o Brasil perder seu próximo compromisso na competição, estará automaticamente eliminado da Copa do Mundo. O vencedor avança para a fase seguinte, enquanto o derrotado se despede do torneio.

Como funciona o mata-mata da Copa do Mundo?

A fase eliminatória da Copa do Mundo é disputada em jogo único. Não existe confronto de ida e volta nem repescagem. Assim, qualquer derrota representa o fim da campanha.

Caso a partida termine empatada após os 90 minutos regulamentares, o confronto segue para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir, a vaga será decidida na disputa por pênaltis.

O formato será utilizado em todas as etapas restantes do torneio até a grande final, marcada para o dia 19 de julho.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima segunda-feira, 29, às 14h, de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos. O adversário será o segundo colocado do Grupo F, que ainda será definido após a conclusão da última rodada da chave.

No momento, o Japão ocupa a segunda posição do grupo, mas a classificação ainda pode sofrer alterações dependendo dos resultados dos confrontos finais. Holanda, Suécia e Tunísia completam a chave.

Qual pode ser o caminho do Brasil até a final?

Caso avance no primeiro duelo do mata-mata, o Brasil seguirá vivo na disputa pelo hexacampeonato e terá pela frente novas fases eliminatórias até a decisão.

O calendário da Seleção prevê

Segunda fase: 29 de junho, às 14h

Oitavas de final: 5 de julho, às 17h

Quartas de final: 11 de julho, às 18h

Semifinal: 15 de julho, às 16h

Final: 19 de julho, às 16h

Para chegar à decisão, a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisará vencer todos os confrontos eliminatórios que disputar.

Como o Brasil se classificou?

A Seleção encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo C, somando sete pontos em três partidas. O Brasil terminou empatado em pontos com o Marrocos, mas levou vantagem nos critérios de desempate e ficou com a primeira colocação da chave.

Com a liderança assegurada, o Brasil ganhou o direito de enfrentar o segundo colocado do Grupo F no início do mata-mata e agora inicia a caminhada decisiva em busca de mais um título mundial.