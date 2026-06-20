Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: o que o Brasil precisa para ser líder do Grupo C?

Brasil, Marrocos e Escócia ainda disputam a primeira posição, que será definida na última rodada da fase de grupos

Mesmo com vitória sobre a Escócia, Brasil pode não ficar em primeiro; saldo de gols pode ser decisivo na briga com o Marrocos (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Mesmo com vitória sobre a Escócia, Brasil pode não ficar em primeiro; saldo de gols pode ser decisivo na briga com o Marrocos (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 20 de junho de 2026 às 16h24.

Última atualização em 20 de junho de 2026 às 16h30.

A liderança do Grupo C da Copa do Mundo 2026 só será definida na última rodada da fase de grupos. Brasil, Marrocos e Escócia chegam à quarta-feira, 24, ainda com chances de terminar na ponta da tabela, o que torna decisivos os dois confrontos marcados para o dia: Brasil x Escócia e Marrocos x Haiti.

Após duas rodadas, Brasil e Marrocos estão empatados com quatro pontos, enquanto a Escócia soma três e também mantém viva a possibilidade de assumir a liderança da chave.

Como funciona o desempate

Pelo regulamento da Copa do Mundo 2026, o primeiro critério de desempate entre Seleções com a mesma pontuação é o confronto direto. Como Brasil e Marrocos já se enfrentaram e terminaram empatados, a definição entre as duas seleções, se necessário, passa para os critérios seguintes: saldo de gols, número de gols marcados e, em último caso, índice disciplinar (menor número de cartões amarelos e vermelhos).

Os cenários para o Brasil

Se o Brasil vencer a Escócia

A seleção chega a sete pontos e garante a liderança caso Marrocos empate ou perca para o Haiti. Se os marroquinos também vencerem, a definição da primeira posição vai para o saldo de gols e, se necessário, para o número de gols marcados.

Se o Brasil empatar com a Escócia

A liderança só fica com o time brasileiro se Marrocos não vencer o Haiti. Caso os marroquinos triunfem, chegam a sete pontos e assumem o topo do grupo.

Se o Brasil perder para a Escócia

A seleção é ultrapassada pelos escoceses e ainda corre o risco de cair para a terceira posição, caso Marrocos empate ou vença o Haiti. Nesse cenário, a classificação do Brasil dependeria de uma combinação de resultados para garantir vaga entre os oito melhores terceiros colocados.

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