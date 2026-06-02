Quem são os goleiros com mais pênaltis defendidos na história das Copas?

Goleiro Goycochea, da Argentina (Foto: Divulgação/Facebook Internacional)
Colaboradora
Publicado em 2 de junho de 2026 às 07h13.
Em Copas do Mundo, poucos momentos carregam tanta pressão quanto uma disputa por pênaltis. Em questão de segundos, goleiros deixam de ser coadjuvantes para virar heróis nacionais. E alguns nomes fizeram disso quase uma especialidade.
Na história dos Mundiais, o recorde de defesas em disputas por pênaltis é dividido entre quatro goleiros, todos com quatro cobranças defendidas.
O primeiro deles foi Harald Schumacher, da Alemanha Ocidental. O goleiro brilhou nas Copas de 1982 e 1986 e se destacou especialmente na semifinal contra a França, na Espanha, em 1982, uma das partidas mais dramáticas da história do torneio.
Anos depois, o argentino Sergio Goycochea entrou para a lista graças à campanha da Argentina em 1990. Reserva no início do Mundial da Itália, ele assumiu a titularidade após lesão de Nery Pumpido e virou peça decisiva no caminho até a final. Goycochea defendeu cobranças contra Iugoslávia e Itália e se consolidou como um dos maiores especialistas em pênaltis da história das Copas.
Em 2018, Danijel Subašić salvou três cobranças na disputa contra a Dinamarca nas oitavas de final, além de outra defesa ao longo do torneio, igualando o recorde. Quatro anos depois, no Catar, Dominik Livaković repetiu o feito. O goleiro croata pegou três pênaltis diante do Japão e ainda parou uma cobrança brasileira nas quartas de final.
Além do número absoluto de defesas, alguns goleiros ficaram marcados por feitos específicos. Goycochea, por exemplo, é o único arqueiro a realizar duas defesas decisivas para fechar disputas de pênaltis em uma mesma Copa do Mundo.
As disputas de pênaltis passaram a existir na Copa a partir de 1978, mas a primeira só aconteceu em 1982, justamente na semifinal entre Alemanha Ocidental e França. Desde então, dezenas de cobranças já foram defendidas, transformando goleiros em protagonistas improváveis do maior palco do futebol.