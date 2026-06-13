Brasil de Ancelotti pode quebrar recorde em estreia de Copa do Mundo

Ancelotti: treinador deverá apostar na experiência para ir em busca do hexa (Foto: Roger Wimmer/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
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Publicado em 13 de junho de 2026 às 06h00.
A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 pode entrar para a história antes mesmo de a bola rolar. Diante de Marrocos, neste sábado, a partir das 19h, Carlo Ancelotti deve apostar em uma fórmula rara no futebol de seleções: a continuidade.
Os indícios deixados nos treinamentos apontam para uma equipe com oito jogadores que já começaram como titulares no primeiro compromisso do Brasil no Mundial do Catar, contra a Sérvia, há quatro anos. Se a formação for confirmada, será o maior número de remanescentes entre duas estreias consecutivas de Copa do Mundo na história da equipe brasileira.
Entre os atletas que devem permanecer no time estão Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinícius Júnior. As mudanças em relação ao time de 2022 ficariam por conta de Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha.
Até então, o recorde brasileiro pertencia à Copa de 2006. Naquele torneio, cinco jogadores que haviam iniciado a campanha do pentacampeonato em 2002 voltaram a aparecer entre os titulares da estreia: Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo.
A manutenção de boa parte da base também ficou evidente na convocação para o Mundial deste ano. Dos jogadores chamados por Ancelotti, 15 já haviam participado da última Copa sob o comando de Tite.
Apesar da forte presença de remanescentes, a lista para 2026 também abriu espaço para nomes que disputam o torneio pela primeira vez.
Entre as novidades estão Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Douglas Santos, Ederson, Danilo Santos, Luiz Henrique, Rayan, Matheus Cunha, Endrick e Igor Thiago.
A Seleção ainda terá mais duas sessões de treinamento antes do primeiro compromisso na competição. O duelo diante de Marrocos está marcado para acontecer em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília).